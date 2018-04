Mondial 2018: les Américains dévoilent leur équipe

La fédération américaine de hockey a dévoilé le nom des 23 joueurs qui représenteront les États-Unis au prochain Championnat du monde de hockey, qui s’entamera vendredi au Danemark.

Ainsi, l’équipe de l’entraîneur-chef Jeff Blashill et du capitaine Patrick Kane misera entre autres sur le gardien de l’organisation du Canadien de Montréal Charlie Lindgren. Keith Kinkaid et Scott Darling seront les autres hommes masqués des Américains. À l’avant, Dylan Larkin, Anders Lee, Johnny Gaudreau, Alex DeBrincat et Chris Kreider sont au nombre des invités. La brigade défensive comprendra notamment Will Butcher et Alec Martinez.

La première joute des représentants du pays de l’Oncle Sam est prévue le 4 mai contre le Canada.