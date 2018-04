LNH 360: Connor Hellebuyck brille

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 27 avril.

Résultats

Winnipeg 4 – NASHVILLE 1 (WPG mène la série 1-0)

Hellebuyck brille

Mark Scheifele a marqué à deux reprises et Connor Hellebuyck a réalisé 47 arrêts pour aider les Jets à vaincre les Predators lors du premier match de la série entre les deux équipes.

Les Jets ont remporté la victoire malgré avoir été dominés 48-19 dans la catégorie des tirs au but. Il s’agit du plus grand différentiel négatif dans un gain lors des séries éliminatoires depuis la victoire des Flyers sur les Capitals en 2016 (44-11), lors du cinquième match de la série.

Le pire différentiel de l’histoire des séries éliminatoires est -37 lorsque les Blackhawks ont vaincu les Bruins en 1975, lors de la troisième partie de la série. Les tirs au but étaient 56 à 19.

Hellebuyck a établi un record pour le plus grand nombre d’arrêts dans un match éliminatoire dans l’histoire des Jets/Thrashers. La marque précédente était de 37, établie par Johan Hedberg en 2007 face aux Rangers, lors de la deuxième partie, et par Ondrej Pavelec en 2015 face aux Ducks, lors du deuxième duel.

La performance de 47 arrêts de Hellebuyck est la plus impressionnante à l’étranger, depuis Craig Anderson en 2013 (48 arrêts).

C’est la deuxième fois en deux saisons que les deux meilleures équipes au classement général s’affrontent en séries éliminatoires. En 2017, les Penguins s’étaient frottés aux Capitals. Lors des 30 dernières saisons, seulement trois autres de ces confrontations ont eu lieu : DET c. COL (1996), NYR c. NJD (1994) et CGY c. MTL (1989).

Matchs de samedi (2)

Boston @ Tampa Bay (15h00) (premier match de la série) À TVA SPORTS

San Jose @ Vegas (20h00) (VGK mène la série 1-0) À TVA SPORTS