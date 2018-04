Les Pacers forcent la tenue d'un match décisif

Les Pacers de l'Indiana sont revenus à la hauteur de Cleveland au premier tour des éliminatoires de la NBA en écrasant vendredi les Cavaliers de LeBron James par le pointage de 121 à 87.

Indiana et Cleveland sont à égalité trois victoires partout et le vainqueur du septième et dernier match, dimanche à Cleveland, se qualifiera pour le deuxième tour où il sera opposé à Toronto qui a éliminé plus tôt Washington en six parties.

Les Pacers, portés par Victor Oladipo (28 points) ont pris le large dès le début du deuxième quart et n'ont plus été inquiétés par de bien pâles Cavaliers.

Seul, parmi les joueurs de Cleveland, LeBron James a surnagé, mais «King James» n'a pas pu empêcher la déroute de son équipe qui a fini la rencontre avec une réussite au tir désastreuse de 41,8%.

Lorsque le retard de son équipe a atteint 30 points en début de 4e période, le triple champion NBA, dépité, a regagné le banc définitivement pour la soirée avec, à son actif, 22 points, sept passes décisives et cinq rebonds.

Alors qu'il a disputé les sept dernières finales NBA avec Miami (2010-14), puis avec Cleveland depuis son retour dans l'Ohio en 2014, James pourrait très bien être éliminé dès le premier tour, du jamais-vu dans sa carrière.

Un échec dès le premier tour pourrait l'amener à quitter Cleveland en juillet pour répondre aux sirènes des Lakers de Los Angeles, des Rockets de Houston ou des 76ers de Philadelphie.