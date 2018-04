Les ennuis de Ben Lively se poursuivent

Les Phillies de Philadelphie ont placé le nom du lanceur Ben Lively sur la liste des blessés pour 10 jours, samedi, en raison de douleurs au bas du dos.

Le droitier éprouve divers problèmes au monticule cette saison, ayant échappé ses deux décisions et présenté une moyenne de points mérités de 6,85. À sa plus récente sortie, le partant a alloué sept points, autant de coups sûrs et quatre buts sur balles en deux manches et un tiers aux Diamondbacks de l’Arizona, jeudi.

En 2017, Lively avait maintenu une fiche de 4-7 et une moyenne de 4,26 lors de sa première campagne dans le baseball majeur.

Par ailleurs, l’artilleur Jake Thompson prendra la place vacante au sein de la formation.

Ben Zobrist prêt à jouer

Les Cubs de Chicago ont retiré samedi avant-midi le nom du voltigeur Ben Zobrist de la liste des blessés, quelques heures avant leur match contre les Brewers de Milwaukee.

Le vétéran de 36 ans était à l’écart du jeu depuis le 14 avril à cause de problèmes dorsaux. Cette saison, il a totalisé un circuit et sept points produits, tout en conservant une moyenne au bâton de ,326.

Depuis 2008, Zobrist a cogné au moins 10 longues balles à chaque campagne. Avec Chicago l’an dernier, il en a totalisé 12, en plus de faire compter 50 points.

Par ailleurs, le joueur d’avant-champ David Bote a été cédé au club-école AAA de l’Iowa.

Byron Buxton à l’écart indéfiniment

Le voltigeur des Twins du Minnesota Byron Buxton sera absent pour une durée indéterminée en raison d’une fracture à un orteil du pied gauche subie la semaine dernière.

Selon le site MLB.com, le joueur de 24 ans participait à un match des ligues mineures le 21 avril quand il a cogné une fausse balle ayant ricoché sur son pied. Il était d’ailleurs au cœur d’un processus de rééducation, lui qui est à l’écart depuis la mi-avril à cause de migraines.

Buxton a frappé pour ,195 cette saison, produisant deux points en 41 présences au bâton.