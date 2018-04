F1: Sebastian Vettel partira premier en Azerbaïdjan; Lance Stroll 10e

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), meneur du championnat 2018 de Formule 1, a décroché la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, quatrième manche de la saison, sur le circuit urbain de Bakou samedi.

Auteur de sa troisième pole d'affilée, Vettel partira dimanche devant le champion en titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et l'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas. En quatirème et cinquième positions sur la grille, les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen précèderont le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et le Français Esteban Ocon (Force India).

«Je sentais que la voiture était bonne, elle a continué à s'améliorer au fur et à mesure des qualifications, et je savais que je pouvais arriver à faire un très bon tour», a souligné le pilote allemand de Ferrari, qui compte neuf points d'avance au championnat sur Hamilton.

«Cela fait du bien d'être de retour en première ligne, a de son côté souligné Hamilton, juste après être sorti de sa monoplace. Ferrari a été tellement dominant en vitesse de pointe lors des deux dernières courses, qu'on savait qu'ils allaient être très rapides ici.

«Être aussi proches d'eux est un point positif et le fait que Valtteri soit juste derrière moi est une bonne chose pour la course.»

Le Canadien Lance Stroll partira 10e. Il avait pris la 11e place de la Q2, mais a amélioré son sort en raison de la pénalité décernée à Nicol Hülkenberg.

Hülkenberg pénalisé

L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) devrait être pénalisé de cinq places sur la grille du Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche à Bakou, après avoir été contraint de changer sa boîte de vitesse samedi après la troisième séance d'essais libres.

Hülkenberg a pris la neuvième position de la Q3 et partira ainsi 14e.

«Ce changement de boîte de vitesse est intervenu avant que six courses d'affilée ne se soient déroulées», ont indiqué dans un communiqué les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), ce qui entraîne normalement une pénalité de cinq places.

Actuellement septième du championnat avec 22 points, Hülkenberg s'est élancé du septième rang sur la grille lors des six dernières courses.

Le pilote de 30 ans, qui a pris le départ de 138 Grand Prix depuis 2010, possède le record du plus grand nombre de courses disputées en Formule 1 sans être jamais parvenu à monter sur le podium.

Grille de départ:

1re ligne:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2e ligne:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

3e ligne:

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

4e ligne:

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

5e ligne:

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

6e ligne:

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)

7e ligne:

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

8e ligne:

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

9e ligne:

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)