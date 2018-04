Déçus, pas découragés

On pouvait entendre voler une mouche dans le vestiaire de l’Impact après la rencontre, et les mines étaient sombres.

Mais ce n’était pas du découragement qu’on lisait sur les visages des joueurs, c’était surtout de la déception.

«On méritait beaucoup mieux et on se l’est dit après le match», a résumé Samuel Piette.

«Je crois que nous pouvons être fiers de l’effort et de l’énergie investis», a ajouté Evan Bush.

Piette espère que ce match soit une base pour les mois à venir.

«C’est dommage, parce que c’est un autre voyage où on ne ramène pas de points, et c’est ce que les gens vont retenir.

«On est quand même contents de ce qu’on a fait parce qu’on revient à la maison, et si on a la même attitude, on peut faire de bonnes choses cette année.»

Meilleur effort

Tout au long de la semaine, il a été question de fournir un meilleur effort, et sur ce point les joueurs peuvent dire mission accomplie.

«Le pointage n’indique pas l’effort que nous avons fourni. Atlanta est une bonne équipe. Si on défend comme ça trop longtemps, ils vont finir par avoir leurs chances», a noté Bush.

Piette a surtout lancé des fleurs à un adversaire redoutable.

«On a eu beaucoup de chien et c’est ce qui manquait dans les derniers matchs. C’est difficile de reprocher des trucs aux joueurs.

«On a affronté une très bonne équipe dans un environnement très difficile. Défensivement, on a été très solidaires et on était souvent là pour les deuxièmes ballons.»

Bravo Kratz

Evan Bush est revenu sur les deux coups francs de Kevin Kratz, qui ne lui ont laissé aucune chance tant ils étaient parfaits.

«Le premier coup franc provient d’une zone fermée. S’il est capable de le passer par-dessus le mur, personne ne peut arrêter ça.

«Sur le deuxième, j’ai triché un peu et un gars comme lui qui est bon sur les coups francs te le fait payer.»

Le gardien a une fois de plus eu son mot à dire pour tenir son équipe dans le match avec deux arrêts consécutifs sur Josef Martinez qui ont donné le ton en début de rencontre.

«Evan est en feu au cours des derniers matchs et ces arrêts ont été importants, mais il ne devrait pas avoir à faire autant d’arrêts. Nous devons être plus tranchants», a lancé Jukka Raitala.