Cette semaine dans l’univers de la WWE: un succès en Arabie Saoudite!

Le bulletin WWE à TVA Sports.

Ni Raw ni SmackDown Live n’auront cassé la baraque cette semaine. On est resté pas mal sur le neutre en prévision du Greatest Royal Rumble. À SmackDown Live particulièrement, beaucoup de vidéos et d’entrevues telles que Samoa Joe, Andrade « Cien » Almas, Charlotte Flair et la championne Carmella.

Plusieurs personnes m’ont demandé ce que je pensais du fait que la WWE produise un événement dans un pays qui ne permet pas aux femmes de lutter. Je crois que la WWE en fait beaucoup pour augmenter l’importance de ses lutteuses, mais elle ne peut tout de même pas changer les mœurs de tous les pays où elle se produit. Comme me le mentionnait Becky Lynch lors d’une entrevue que j’ai effectuée avec elle et qui sera publiée lundi, il n’y pas si longtemps, c’était encore le cas à Abu Dhabi et au dernier passage de la WWE, Sasha Banks a affronté Alexa Bliss. Il faut laisser au temps de faire les choses. Oui, la WWE reçoit une belle somme d’argent pour diffuser son produit en Arabie Saoudite, mais en regardant l’événement, j’ai réalisé qu’oublie qu’il y a des enfants, qu’il y a de vrais amateurs qui adorent la WWE et qui n’ont pas demandé de faire partie de ce pays. On est chanceux de vivre dans un pays aussi libre que le Canada, il ne faut pas oublier que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Le Greatest Royal Rumble fut un bon show de façon générale. Tout comme à WrestleMania, le match pour le titre Intercontinental a livré tandis que Styles contre Nakamura nous a laissé sur notre appétit, même si le combat était meilleur que celui présenté en Nouvelle-Orléans. La fin du match entre Lesnar et Roman était au moins plus spectaculaire qu’à Mania. La foule, évaluée à près de 60 000 personnes, a bien réagi aux super vedettes de la WWE et y est même allée d’un «This is awesome» pendant le match d’échelles.

Pour ceux qui veulent mieux comprendre le segment entre les frères Daivari et les recrues des essais que la WWE a tenue en Arabie Saoudite, dites-vous que la rivalité entre l’Iran et l’Arabie Saoudite est équivalente à celle entre les États-Unis et l’Union soviétique dans les années 70-80, celle entre les États-Unis et les Japonais ou les Allemands dans les années 50-60 ou celles entre les Anglais et les Français ici au Québec...depuis toujours!

Ne me posez pas de questions sur l’Undertaker. Je n’y comprends plus rien. Je m’attendais à un match plus long à Mania et que ce soit son dernier. Hier, je m’attendais à un match plus court et je ne sais plus quand ou s’il va prendre sa retraite un jour. J’ai l’impression que j’aurais plus de chance de comprendre la physique nucléaire!

Brock 3, Roman 0. Il est temps de passer à autre chose avec Reigns.

Cela faisait quand même longtemps que je n’avais pas vu autant d’erreurs de la part des lutteurs de la WWE dans un même événement, principalement dans le Royal Rumble. Jinder Mahal qui tombe sans avoir été touché par Jeff Hardy, les pieds de Roman qui touchent le sol avant ceux de Brock, Owens qui tombe sur le genou de Cass, Lashley incapable de soulever Cass et sans oublier la chute de Titus O’Neil à son arrivée au ring. Je la ris encore celle-là!

Il s’agissait du 1300e épisode de Raw lundi dernier, le 28e sur les ondes de TVA Sports. On a déjà passé la mi-année et Kevin Raphaël et moi-même vous remercions de votre support!

N’oubliez pas que Raw et SmackDown Live seront à Montréal lundi et mardi prochain, les 30 avril et 1er mai. Avec SmackDown vient également 205 Live pour la toute première fois au Centre Bell. Plus de 10 000 billets ont été vendus pour Raw alors que les meilleurs disponibles se trouvent dans la section 319. C’est un peu plus lent du côté de SmackDown Live, alors qu’on parle d’entre 6 et 7 000 billets de vendus. Il est encore possible d’avoir des sièges au parterre, mais non-consécutifs. Je persiste à croire qu’il va y avoir plus de 10 000 personnes le mardi également, même si Kevin et Sami n’y sont pas. On parle quand même d’un alignement qui contient Daniel Bryan, Samoa Joe, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, les Usos, Charlotte Flair et Asuka.

Matchs de la semaine

Seth Rollins c. Samoa Joe c. Le Miz c. Finn Balor John Cena c. Triple H Cedric Alexander c. Kalisto

Vidéos de la semaine

La première édition du Sami & Kevin Show!

Sami et Kevin n’affrontent pas un, mais deux monstres

Un moment de Bliss : du pur bonbon!

Résultats rapides

St-Louis, Missouri

Elias a battu Bobby Roode

Bray Wyatt et Matt Hardy ont défait l’Ascension

Drew McIntyre et Dolph Ziggler ont vaincu Titus O’Neil et Apollo Crews, acc. par Dana Brooke

Chad Gable a battu Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

Bobby Lashley et Braun Strowman ont défait Kevin Owens et Sami Zayn

Finn Balor et Seth Rollins ont défait Curtis Axel et Bo Dallas

Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Alexa Bliss et Mickie James ont vaincu Nia Jax, Ember Moon, Bayley, Sasha Banks et Natalya par disqualification. Alors que Natalya était blessée au genou, Mickie James a continué son attaque sur la Canadienne. Ronda Rousey est alors intervenue pour la défendre, causant ainsi la disqualification de l’équipe de Nattie.

Vidéos de la semaine

Big Cass en a plein les bras avec le Miz et Daniel Bryan

Les IIconics font leur place à SmackDown Live

Shinsuke, comme on ne l’a jamais vu à la WWE

Résultats rapides

Louisville, Kentucky

Les IIconics ont battu Becky Lynch et Asuka

Jimmy Uso, acc. par Jey Uso a défait Erick Rowan, acc. par Luke Harper, après l’intervention de Naomi

Shelton Benjamin a vaincu Randy Orton, après que Sunil Singh, avec un masque, ait attaqué Jeff Hardy qui regardait le combat des abords du ring et qu’Orton lui ait appliqué un RKO

Shinsuke Nakamura, Aiden English et Rusev ont défait AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson

Vidéo de la semaine

Kalisto se mérite une place de choix au Greatest Royal Rumble

Résultats rapides

Louisville, Kentucky

Gauntlet Match : Mustafa Ali a battu TJP Drew Gulak a défait Mustafa Ali Drew Gulak a vaincu Tony Nese Kalisto a défait Drew Gulak pour se mériter un match de championnat face à Cedric Alexander au Greatest Royal Rumble



Vidéos de la semaine

Enfin. C’était écrit dans le ciel depuis longtemps. Tino a laissé Moss.

Loin d’être terminée cette rivalité entre Gargano et Ciampa!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Le champion Nord-Américain Adam Cole a battu Oney Lorcan

La Machinerie Lourde (Otis Dozovic et Tucker Knight) a défait Riddick Moss et Tino Sabbatelli

Le champion NXT Alistair Black a vaincu Eric Young, acc. par Alexander Wole et Killian Dain

Vidéos de la semaine

Les «vieux» sont encore capables!

Le (deuxième) retour de Rey Mysterio!

Résultats rapides

Djeddah, Arabie Saoudite

John Cena a battu Triple H

Le champion mi-lourd de 205 Live Cedric Alexander a défait Kalisto

Matt Hardy et Bray Wyatt ont vaincu Cesaro et Sheamus pour remporter les titres vacants par équipe de Raw

Le champion des États-Unis Jeff Hardy a battu Jinder Mahal

Les champions par équipe de SmackDown Live les Frères Bludgeon ont défait les Usos

Le champion Intercontinental Seth Rollins a battu Le Miz, Finn Balor et Samoa Joe dans un match d’échelles

Le combat entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura s’est soldé par un double compte à l’extérieur

L’Undertaker a vaincu Rusev, acc. par Aiden English

Le champion Universel Brock Lesnar, acc. par Paul Heyman a battu Roman Reigns dans un match de cage

Braun Strowman a remporté le Greatest Royal Rumble où pour la première fois, 50 lutteurs y prenaient part. Parmi les surprises, notons la présence de Hornswoggle, Tucker Knight, Rey Mysterio et Roderick Strong.

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

