Andreas Johnsson et Travis Dermott iront aider les Marlies

Les Maple Leafs de Toronto ont cédé l’attaquant Andreas Johnsson et le défenseur Travis Dermott aux Marlies, leur filiale dans la Ligue américaine de hockey (LAH), samedi.

Ainsi, les deux hommes iront prêter main-forte au club-école qui affronte les Comets d’Utica en demi-finale de la section Nord. La série est égale 2-2 et le cinquième match de cette confrontation au meilleur de cinq rencontres est prévu dimanche.

Johnsson a totalisé 26 buts et 28 mentions d’aide pour 54 points en 54 sorties avec les Marlies cette saison. Dans la Ligue nationale, il a inscrit trois points en neuf joutes, tout en obtenant un filet et une aide en six duels éliminatoires.

Pour sa part, Dermott a accumulé 18 points, dont deux buts, en 28 matchs de la LAH en 2017-2018. Avec les Leafs, il a touché la cible une fois et ajouté 12 aides pour 13 points en 37 parties. Il a aussi fait bouger les cordages à une occasion lors de la série de premier tour contre les Bruins de Boston.