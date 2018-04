Une tâche colossale attend l'Impact

L’Impact vient de subir trois revers consécutifs. Alors une visite au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta n’est pas la meilleure chose qui pourrait arriver à l’équipe de Rémi Garde.

Pourtant, certains y voient plutôt une occasion de se relever et de démontrer que les trois dernières rencontres n’étaient que des accidents de parcours.

«On en a parlé entre nous, c’est l’occasion parfaite pour rebondir. On est dans un mauvais moment, mais aller chercher des points ou une victoire à Atlanta, ça ferait taire beaucoup de gens», a soutenu Samuel Piette.

Voyez le reportage de Jannie Potvin dans la vidéo, ci-dessus.

Evan Bush, qui vit pour les grandes occasions, est du même avis.

«C’est un beau défi de jouer un match comme ça et c’est excitant de jouer dans un endroit comme Atlanta. Si je prends l’exemple de la Nouvelle-Angleterre où il peut y avoir 4000 personnes dans les gradins, c’est difficile d’être aussi motivé que devant un défi comme présentent Atlanta, Seattle, Portland ou Toronto.

«D’un point de vue personnel, c’est le genre de défi que je prends à bras-le-corps, et j’incite les nouveaux joueurs à faire de même parce que ce sont de ces moments dont on va se souvenir.»

Changement de schéma

Avec l’absence de Victor Cabrera, suspendu, et Rod Fanni, qui est encore blessé, Rémi Garde n’aura vraiment d’autre choix que de revenir à un dispositif à quatre défenseurs.

«Tout le monde n’est pas disponible, il va falloir s’adapter. Depuis le début de la saison, on n’a pas été épargnés par les blessures et les suspensions, a résumé l’entraîneur-chef. Il faudra attendre le dernier moment pour savoir si j’ai le choix ou non.»

Il y a également des doutes quant à Rudy Camacho et Jukka Raitala, qui ont raté la séance d’entraînement de mercredi avant de revenir jeudi.

«Ça peut être des précautions. Pour certains, c’est un peu plus inquiétant que pour d’autres, a dit Garde sur un ton un peu énigmatique. La profondeur de l’équipe n’est pas très importante, il y a des précautions à prendre.»

Une chose est sûre, Matteo Mancosu ne sera pas du rendez-vous et c’est Ignacio Piatti qui évoluera à l’attaque.

L’exemple de Toronto

Evan Bush n’est jamais du genre à chercher des excuses. Alors un changement d’effectif n’est pas pour le faire sourciller.

Il y est même allé d’une comparaison étonnante avec le Toronto FC, qui a perdu dans la séance de tirs au but du match retour de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, plus tôt cette semaine.

«J’ai regardé Toronto jouer ce qui a probablement été le match le plus important de son histoire avec [Michael] Bradley et [Gregory] van der Wiel comme arrières centraux. Il n’y a donc vraiment aucune excuse, peu importe qui nous faisons jouer et à quelle position.

«C’est une mentalité et Toronto a démontré qu’il l’avait et il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas le faire contre Atlanta.»

Gare aux pénaltys

Par ailleurs, l’Impact a accordé cinq tirs de pénalité à ses sept premiers matchs, ce qui n’est pas une statistique très flatteuse.

«Il faut faire plus attention, et c’est dû au fait qu’on les laisse trop facilement dans notre boîte», a insisté Piette.

«Il faut faire attention de ne pas se rendre là et de récupérer la balle devant nous avant de franchir le dernier tiers défensif.»

Pour ce faire, Evan Bush estime que ses coéquipiers doivent avoir un meilleur contrôle du ballon.

«Les autres équipes nous mettent un peu trop sur les talons et nous devons être meilleurs pour conserver le ballon afin de forcer l’adversaire à se replier dans son propre territoire.»

Atlanta n’a pas ralenti la cadence

L’Atlanta United FC a créé une onde de choc à son arrivée dans la MLS, la saison dernière. Et l’équipe dirigée par Gerardo Tata Martino n’a pas levé le pied cette année.

Atlanta est second dans l’Association Est de la MLS avec 16 points, un de moins que le New York City FC et est invaincu à ses six derniers matchs (5-0-1).

Qui plus est, l’équipe d’Atlanta présente la seconde meilleure attaque du circuit Garber avec une récolte de 17 buts en sept rencontres, n’étant devancée que par Kansas City, qui a inscrit 20 buts, mais en huit matchs.

La formation de la capitale de la Géorgie aligne également le meilleur marqueur de la MLS en Josef Martinez, qui a inscrit six buts depuis le début de la saison. Miguel Almiron est quant à lui l’homme à tout faire avec ses quatre buts et quatre passes. Les buts viennent d’un peu partout puisque les 17 buts de l’équipe ont été marqués par sept buteurs différents.

Équipes semblables

D’une certaine façon, les dernières semaines ont bien préparé l’Impact pour le duel face à Atlanta.

C’est surtout vrai quand on pense à l’adversaire de la semaine dernière, le Los Angeles FC.

«On va faire face à nouveau à une équipe qui a un potentiel offensif important avec des joueurs qui sont rapides, qui prennent beaucoup la profondeur et qui sont capables d’avoir une transition offensive très rapide», a analysé Rémi Garde.

«Ce sont des situations tactiques qu’on a déjà connues ces dernières semaines. On les a parfois bien gérées et parfois mal gérées. Si on gère bien des situations, c’est qu’on est capables de le faire.»

Jouer à onze

Si l’Impact veut s’en sortir contre Atlanta, il devra éviter de subir les foudres de l’arbitre.

«Jouer à 11 joueurs pendant 90 minutes serait une bonne chose parce que sur les 12 buts qu’on a accordés dans les trois derniers matchs, huit l’ont été alors qu’on jouait à 10. Ça remet les choses en perspective», a souligné Evan Bush.

Quant à Rémi Garde, il souhaite que ses hommes corrigent certains errements afin que tout le monde soit au diapason.

«Certaines attitudes individuelles ne me conviennent pas pendant les matchs, mais quand je dis ça, ce n’est pas sur 90 minutes, c’est dans une séquence offensive ou défensive : l’un d’entre eux n’est pas connecté et la fois d’après c’est un autre.»