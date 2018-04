Une erreur coule les Brewers

Le pointage était de 2-2 en fin de septième manche quand le joueur d’arrêt-court des Brewers de Milwaukee Eric Sogard a jonglé avec le roulant de Javier Baez ce qui a permis à Addison Russell de croiser le marbre et de porter la marque à 3-2. Les Cubs l’ont ensuite remporté par cette marque, jeudi à Chicago.

C’est avec deux retraits que Baez s’est présenté au bâton avec Russell au troisième et Victor Caratini au premier.

Dans la demi-manche précédente, les visiteurs avaient nivelé le pointage grâce au ballon-sacrifice de Christian Yelich.

Les autres points des favoris de la foule ont été réussis au premier tour au bâton. Baez et Anthony Rizzo ont chacun frappé un simple opportun.

Le partant des Cubs Yu Darvish avait connu des ennuis lors de trois de ses quatre premiers départs de la saison. Même s’il n’a pas été crédité de la victoire, le droitier a obtenu un bon match sur la butte.

En six manches de travail, il n’a accordé qu’un point non mérité sur trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a passé huit frappeurs dans la mitaine. Pedro Strop (3-0) a signé son troisième gain de la saison. Le releveur Brandon Morrow a pour sa part enregistré son sixième sauvetage.

Le gaucher Dan Jennings (2-1) a quant à lui été crédité d’un premier revers, lui qui était sur le monticule quand Sogard a échappé la balle.