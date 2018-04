Trophée Hart : Hall, MacKinnon et Kopitar finalistes

Pour la première fois depuis 2015, Sidney Crosby n’est pas parmi les finalistes pour l’obtention du trophée Hart.

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh cède sa place à l’autre fierté de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, Nathan MacKinnon. L’attaquant de l’Avalanche du Colorado est parmi les trois candidats finalistes pour le titre de joueur le plus utile à son équipe en 2017-2018 avec Taylor Hall, des Devils du New Jersey, et le capitaine des Kings de Los Angeles, Anze Kopitar, a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH) vendredi.

Crosby a gagné deux trophées Hart dans sa carrière, en 2007 et en 2014.

Pour MacKinnon, il s’agit d’une première nomination. La simple participation de l’Avalanche au premier tour éliminatoire est une grande réussite pour cette équipe des tréfonds du classement en 2016-2017 et elle la doit principalement à son joueur de centre de 22 ans, auteur de 39 buts et 58 aides pour un total de 97 points en 74 parties.

Hall, titulaire des meilleures statistiques de sa carrière en vertu d’une récolte de 39 buts en 93 points pendant la saison régulière, est également en lice pour le trophée Ted Lindsay, remis au joueur par excellence de la ligue tel que voté par les membres de l’Association des joueurs de la LNH (AJLNH).

On se souviendra longtemps de la séquence de 26 matchs de l’ancien des Oilers d’Edmonton avec au moins un point qui comprend son record de concession de 19 rencontres productives de suite.

Kopitar n’a récolté qu’un point de moins que Hall en 82 matchs, mais a du coup presque triplé ses totaux de buts (35 buts contre 12) et de points (92 points contre 52) de la saison dernière, aidant les Kings a assuré leur place en séries pour une septième fois en sept ans. Le Slovène de 30 ans, double champion de la coupe Stanley, pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire des Kings à mettre la main sur le trophée Hart après Wayne Gretzky, en 1989.

Récipiendaire du trophée Art Ross cette saison et du Hart en 2017, Connor McDavid, des Oilers, n’a pas été retenu parmi les finalistes.