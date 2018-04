Suspension à prévoir pour Evander Kane?

Les Sharks de San Jose pourraient avoir perdu bien plus que le premier match de leur série de deuxième tour aux mains des Golden Knights de Vegas, jeudi soir.

C'est que le tempérament bouillant d'Evander Kane pourrait lui valoir plus qu'une simple amende du Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale.

En troisième période, jeudi, l'ancien des Jets de Winnipeg et des Sabres de Buffalo a envoyé Pierre-Édouard Bellemarre au plancher avec un double-échec au visage lors d'un arrêt de jeu.

Sur la séquence, Kane a reçu une pénalité majeure de cinq minutes pour double-échec, en plus d'une inconduite de partie. Le troisième tiers ne faisait alors que commencer.

Comme ils l'ont fait tout au long de la rencontre, les Knights ont profité de l'opportunité qui s'est présentée à eux pour inscrire deux autres filets.

Kane's cross check not as forceful as Josh Morrissey's, but in some aspects, worse. Level of Bellemare's injury will be a factor. Player safety will certainly have a lot to talk about.