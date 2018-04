Ryan Shazier traverse la scène pour annoncer le choix des Steelers

Le secondeur des Steelers de Pittsburgh, Ryan Shazier, a semé l’émoi à l’occasion du repêchage de la NFL, jeudi soir, à Dallas. Quand on dit qu'une image vaut mille mots!

Celui que beaucoup croyaient paralysé des membres inférieurs en décembre dernier a traversé la scène du AT&T Stadium pour annoncer le premier choix de la formation de la Pennsylvanie, Terrell Edmunds.

Flanqué de sa fiancée Michelle Rodriguez, Shazier, qui a vu sa carrière prendre pratiquement fin face aux Bengals de Cincinnati lors de la 13e semaine d’activités dans la NFL, a fait la preuve de ses progrès devant près de 200 000 témoins.

Suivant un cours discours du commissaire de la NFL, le secondeur des Steelers a laissé parler ses actions. Voyez par vous-mêmes la vidéo ci-haut.

La séquence n’a laissé personne indifférent, pas même la légende Deion Sanders. «Primetime» a éprouvé de la difficulté à s'adresser au premier choix des Steelers, Edmund, sans un trémolo dans sa voix.

Deion Sanders gets choked up after Ryan Shazier walked onto draft podium to announce Steelers pick pic.twitter.com/6lejj9nh8y