Ronald Guzmán fait mal aux Blue Jays

Malgré une belle remontée, les Blue Jays ont encaissé un troisième revers consécutif, vendredi, à Toronto, où ils se sont inclinés 6-4 devant les Rangers du Texas. C’est Ronald Guzmán qui a porté le coup de grâce à l’équipe locale en claquant un simple de deux points en sixième manche.

Nomar Mazara et Joey Gallo ont également produit deux points dans la victoire des Rangers.

Les visiteurs ont entrepris le match en force en marquant pas moins de quatre points en première manche. Mazara a donné le ton en poussant Delino DeShields fils et Shin-Soo Choo au marbre à l’aide d’un simple. Gallo en a rajouté en claquant son huitième circuit de la saison, bon pour deux points.

Lentement mais sûrement, les Jays ont remonté la pente. Justin Smoak les a inscrits au tableau indicateur en fin de première manche avec un simple productif.

Lors du deuxième tour au bâton de la formation torontoise, Steve Pearce a permis à Russell Martin et à Aledmys Diaz de marquer grâce à un double.

Pillar crée l’égalité

Kevin Pillar a permis à l’équipe locale de créer l’égalité en troisième manche en réussissant un triple alors que Yangervis Solarte était sur les sentiers.

Guzmán a fait très mal aux Jays en sixième manche en frappant un simple de deux points. Mazara et Gallo ont marqué sur la séquence.

Mike Minor (2-1) a obtenu la victoire pour les Rangers. En six manches au monticule, le lanceur partant a alloué quatre points et neuf coups sûrs. Il a également réussi quatre retraits sur des prises. Keone Kela a assuré le sauvetage, son cinquième de la saison.

Marcus Stroman (0-3) a encaissé le revers chez les Blue Jays. En cinq manches et un tiers de travail, il a concédé six points, huit coups sûrs et un but sur balles.

La série de trois matchs entre les Blue Jays et les Rangers se poursuivra samedi, au Rogers Centre.