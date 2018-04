«Patrick et les Remparts, c’est une association naturelle», dit Philippe Boucher

Philippe Boucher n’est pas tombé à la renverse sur sa chaise de plage lorsque les Remparts de Québec ont confirmé, jeudi, le retour de Patrick Roy aux postes de directeur général et entraîneur-chef.

«Patrick et les Remparts, c’est une association toute naturelle. Son embauche est une très bonne chose, car il a toujours eu l’organisation à cœur. Lui seul savait si la passion (de coacher) était toujours présente. À l’évidence, elle est encore là», a mentionné Philippe Boucher qui s’offre depuis une semaine de repos sous le soleil de la Floride.

Boucher et Roy ont en commun d’avoir occupé les doubles fonctions chez les Diables rouges, le club le plus populaire (assistances) et médiatisé de la LHJMQ, voire à travers la Ligue canadienne de hockey.

«Il faut avoir vécu dans les souliers d’un homme de hockey qui a cumulé les deux fonctions dans la LHJMQ pour comprendre les exigences de ces emplois. Parce qu’il en a l’expérience, Patrick sait dans quoi il s’embarque. Puis, comme je l’ai mentionné à mon départ, c’est parfois la plus belle job du monde!»

Un bel héritage

En jetant un regard aux joueurs susceptibles de poursuivre leur stage junior en 2018-19, chez les Remparts ou au sein d’autres organisations, force est d’admettre que Boucher n’a pas laissé en héritage à son successeur une maison en ruine et une terre brulée.

Outre les sept joueurs (quatre attaquants, trois défenseurs) susceptibles d’occuper l’un des trois casiers de joueurs de 20 ans, huit joueurs d’avant, quatre arrières et le gardien Dereck Baribeau possèdent l’expérience du calibre de jeu de la LHJMQ.

Quelques espoirs repêchés l’an dernier frappent également à la porte du vestiaire. «Lorsque tu quittes, tu souhaites laisser une concession en santé à ceux qui prendront la relève.

«En plus des joueurs en poste, le club possède une bonne banque de choix de repêchage. Ce sera maintenant à Patrick de prendre les décisions futures. À lui de manœuvrer!», a dit Boucher.

Des choix s'ajouteront

Parce que Québec terminera de payer ses dettes aux Mooseheads de Halifax (des choix de 1ere et 2e rondes) pour la location des services du gardien Zachary Fucale et du défenseur Matt Murphy durant la saison Mémorial (2014-15), les dépisteurs des Remparts s’affaireront à rayer des noms de leur liste jusqu’au 47e rang (3e ronde) lors de la prochaine séance de repêchage de la LHJMQ à Shawinigan.

Les Québécois repêcheront ensuite deux fois lors de la 4e ronde et autant d’occasions en 6e ronde. Ce bouquet de choix sera bonifié lorsque Patrick Roy refilera ses joueurs de 20 ans excédentaires à ses homologues.

En 2019, les Remparts possèdent leur choix de première ronde, mais par la suite, ils devraient patienter jusqu’en 4e ronde pour parler trois fois. Ils récidiveront deux fois aux 5e, 6e et 7e rondes.

Philippe Boucher est déjà courtisé

Même s’il a mentionné il y a trois semaines ne plus vouloir entrainer une équipe de la LHJMQ, Boucher a déjà été contacté par quelques organisations. Dans le circuit Courteau ou de la Ligue nationale?

Boucher n’a pas précisé même si des postes attrayants sont ou seront bientôt disponibles à travers le circuit Courteau.

Après sept saisons au poste de directeur général (les deux premières à Rimouski, cinq à Québec), l’ancien défenseur de la Ligue nationale a toutefois répété qu’il souhaitait décanter avant d’ébaucher de nouveaux projets de carrière.

«Mon téléphone sonne, mais je veux prendre le temps», a dit le natif de Saint-Apollinaire.

Au cours des prochaines semaines, il consacrera ses énergies à la préparation du tournoi de golf de sa fondation.