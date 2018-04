Mondial 2018 : après Pierre-Luc Dubois, Ryan Murray accepte

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Ryan Murray joindra les rangs de l’équipe canadienne qui participera au prochain Championnat du monde de hockey, à l’instar de son coéquipier Pierre-Luc Dubois.

Murray, 24 ans, a disputé 44 rencontres avec l’équipe de l’Ohio en 2017-2018. Il a inscrit un but et 11 mentions d’aide pour 12 points, tout en affichant un différentiel de +4. Le deuxième choix au total au repêchage de 2012 a ajouté une aide en six matchs durant la série de premier tour contre les Capitals de Washington.

Le tournoi s’amorcera le 4 mai au Danemark.