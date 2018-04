Mathieu Germain: le titre NABF dans la mire

À l’instar de Steven Butler, la carrière de Mathieu Germain est en pleine ascension. Il tentera de passer à une autre étape de sa carrière, le 23 juin prochain, en affrontant le Mexicain Christian Uruzquieta (17-3-1, 6 K.-O.).

Lors de ce duel, il aura l’occasion de mettre la main sur le titre nord-américain de l’IBF (NABF). Ce serait un pas en avant intéressant pour celui qu’on surnomme «G-Time».

«J’ai une source de motivation de plus avec cette possibilité de gagner une ceinture qui me permettrait de faire mon entrée dans un top 15 mondial, a souligné Mathieu Germain (14-0, 8 K.-O.).

«Je ne veux pas gagner contre Uruzquieta. Je veux le démolir. Mon objectif est de lui donner une correction. Je veux donner une petite coche de plus qu’à mon dernier combat à Québec.»

Même si son promoteur Camille Estephan présentera trois galas en seulement cinq semaines, ce sera le seul combat de Germain durant cette séquence un peu folle.

«Ça fait mon affaire. Lorsqu’on a toujours des combats, on ne peut pas s’entraîner de la même manière, car tu dois prévoir les moments où tu dois être au sommet de ta forme, a-t-il précisé. Je peux me concentrer uniquement sur ce duel et avoir du temps pour guérir les petits bobos.»

On a eu droit à une petite surprise lors de la conférence de presse. On a appris que Ghislain Maduma (18-3, 11 K.-O.) a décidé d’effectuer un retour sur le ring après une retraite d’une année. On se souvient qu’il avait perdu son dernier combat en carrière contre Ricky Sismundo.

Selon les dernières évaluations, EOTM présentera un total de 33 combats lors de ses trois galas en mai et en juin. C’est du rarement vu dans l’histoire de la boxe québécoise.

Selon la collègue Nancy Audet, Jean Pascal pourrait faire partie de la sous-carte du combat Stevenson-Jack à Toronto, le 19 mai. Par la suite, il remonterait sur le ring le 29 juin à Montréal pour mettre un point final à sa carrière. Pas doute que sa présence mettrait du piquant lors de ces deux galas.