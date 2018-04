LPGA : Jessica Korda toujours en tête à Daly City

L’Américaine Jessica Korda s’est maintenue en tête du classement provisoire du Championnat Mediheal du circuit de la LPGA, disputé à Daly City en Californie, en rapportant une carte de 67 (-9) au terme de la deuxième ronde, vendredi.

Korda a réalisé six oiselets sur le parcours et commis un boguey. Après deux rondes, elle présente un cumulatif de 135 (-9) et détient une avance d’un seul coup sur sa plus proche rivale, l’Américaine Annie Park.

Cette dernière a retranché six coups à la normale de 72 au cours de la deuxième ronde, en réussissant sept oiselets. Park a également commis un boguey.

L’Anglaise Charley Hull s’est quant à elle installée au troisième rang. Après avoir obtenu un pointage de 68 (-4) à sa deuxième sortie sur les verts, elle se trouve maintenant qu’à deux coups de la tête.

Parmi les Canadiennes en lice, Brooke M. Henderson est passée du 39e au 25e rang grâce à une ronde de 71 (-1), au cours de laquelle elle enregistré deux oiselets et un boguey. L’Ontarienne de 20 ans a huit coups de retard sur Korda.

Pour sa part, Alena Sharp a glissé au 48e échelon après avoir joué 73, soit un coup au-dessus de la normale. Avec deux rondes à faire, elle est à 10 coups de la tête.

Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay ne se sont pas qualifiées pour les rondes de la fin de semaine.