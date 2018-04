Les 31 meilleurs espoirs du repêchage 2018 de la LNH

Pour 15 des 31 équipes de la Ligue nationale de hockey, la journée de samedi sera l’une des plus importantes de l’entre-saison. La LNH présentera sa loterie annuelle en soirée afin de déterminer l’ordre du repêchage.

Les Canadiens de Montréal seront aux premières loges de ce jeu de hasard, ayant 9,5 % des chances d’obtenir le tout premier choix de cette séance de sélection en raison de leur 28e place au classement général.

S’ils réussissent à obtenir cette sélection tant convoitée, ils pourront combler l’un des besoins les plus majeurs de l’équipe : un défenseur gaucher pour appuyer Shea Weber.

Ce billet vainqueur a pour nom Rasmus Dahlin. Défenseur originaire de la Suède, celui-ci vient de compléter une saison haute en couleurs et fort occupée. Il a d’abord défendu les couleurs des Indians de Frolünda dans la Ligue de hockey de la Suède (SHL) avec qui il a récolté sept buts et 20 points en 41 parties. Il s’agit de la meilleure récolte dans l’histoire de la SHL pour un arrière de moins de 18 ans.

Dahlin a également porté l’uniforme bleu et jaune de la Suède lors du Championnat mondial de hockey junior et durant les Olympiques de Pyeongchang. Au mondial junior, il a reçu le titre du meilleur défenseur du tournoi après avoir aidé son équipe à remporter la médaille d’argent.

L’athlète de 6 pi 2 po et 183 lb sera prêt à effectuer le saut chez les professionnels dès l’an prochain.

Et puis les autres?

Après Dahlin, une certaine imprévisibilité prévaut.

L’attaquant russe Andrei Svechnikov semble détenir une longueur d’avance au second rang en raison de ses prouesses offensives réalisées avec les Colts de Barrie dans la Ligue de l’Ontario. Les attaquants Oliver Wahlstrom du programme de développement américain et Filip Zadina des Mooseheads de Halifax le talonnent de près.

Un groupe d’excellents défenseurs voudra également brouiller les cartes. Noah Dobson du Titan d’Acadie-Bathurst est l’un des plus complets et fluides pour un joueur de sa taille. Il devance de peu les Quinn Hughes, Adam Boqvist et Ty Smith, trois arrières au petit gabarit qui excellent en possession de rondelle.

Le joueur de centre Jesperi Kotkaniemi, un Finlandais d’origine, ainsi que le Québécois Joe Veleno des Voltigeurs de Drummondville complètent le top-10.

Ce dernier a solidifié sa place parmi les 10 meilleurs joueurs de cette cuvée grâce à une excellente fin de saison sous les ordres de Dominique Ducharme. Il a récolté pas moins de 48 points à ses 33 dernières parties.

Deux autres Québécois dans le top-31

Outre Veleno, deux autres joueurs issus de la Belle Province ont réussi à obtenir une place dans notre palmarès.

Bode Wilde, un défenseur du programme de développement américain ayant passé la majeure partie de son enfance au Québec, pointe au 13e rang. Il poursuivra son cheminement avec le prestigieux programme de l’Université du Michigan la saison prochaine.

Le joueur de centre des Mooseheads de Halifax Benoît-Olivier Groulx occupe quant à lui le 30e rang du classement. Auteur de 28 buts en 68 parties cette saison, il sera l’un des éléments importants de sa troupe qui participera au tournoi de la Coupe Memorial la saison prochaine, Halifax étant l’hôte.

Le défenseur Nicolas Beaudin et le gardien de but Olivier Rodrigue, tous deux des Voltigeurs de Drummondville, ont également une mince chance d’entendre leur nom résonner dans l’amphithéâtre avant la conclusion du premier tour de table.

La liste complète des 31 meilleurs joueurs disponibles, selon le TVASports.ca