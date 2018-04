Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu médaillées d’argent au 3 m synchro

Après leur quatrième place aux Jeux du Commonwealth, Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ne pouvaient demander mieux que de monter sur le podium à l’étape des Séries mondiales présentée à Montréal. C’est ce qu’elles ont fait devant famille et amis, vendredi soir au Stade olympique, décrochant la médaille d’argent au 3 m synchro.

«Nous sommes super contentes, surtout que nous sommes à la maison. Nous avons pu donner une belle performance devant nos partisans et notre famille», s’est exclamé Abel.

Après leur troisième plongeon, les Canadiennes étaient en tête du classement. Elles sont descendues au quatrième rang au tour suivant, avant de terminer l’épreuve en deuxième place, avec un total de 304,83 points. Les Chinoises Chang Yani et Shi Tingmao l’ont emporté grâce à la note de 313,50 et les Australiennes Esther Qin et Anabelle Smith se sont faufilées sur la troisième marche du podium.

«Nous n’étions pas vraiment au courant, a dit Citrini-Beaulieu à propos de leur position au classement à la troisième manche. Nous ne regardions pas vraiment les résultats. Nous voulions nous concentrer sur chaque plongeon.»

Leur quatrième plongeon, le plus difficile de tous, est dernièrement la bête noire des Canadiennes. Aux Jeux du Commonwealth, c’est une erreur d’Abel à cette figure qui a relégué le duo au pied du podium. Vendredi, c’était au tour de Citrini-Beaulieu d’avoir de la difficulté dans l’exécution.

«Pour ma part, ç’a démontré qu’aux Jeux du Commonwealth, c’était vraiment une erreur technique. Ça n’arrive pas souvent, mais ça arrive», a dit Abel, visiblement soulagée.

«Cette fois-ci, c’est moi qui ai fait une erreur. Je n’étais vraiment pas inquiète pour Jennifer. Ce sont des choses qui arrivent. J’ai fait une erreur aujourd’hui. Ça peut arriver à tout le monde. J’étais un peu en arrière du tremplin et j’ai paniqué au lieu de garder mon calme. Ce n’était pas un désastre, mais ça aurait pu être mieux», a renchéri Mélissa Citrini-Beaulieu.

Imbeau-Dulac et Gagné quatrièmes

Au 3 m synchro masculin, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont terminé au pied du podium avec un total de 409,86 points. Ils n’étaient qu’à 27 centièmes de points de la troisième place remportée par les Américains Mike Hixon et Sam Dorman (410,13).

Les Chinois Cao Yuan et Xie Siyi (463,38) ont triomphé, devant les Russes Evgenii Kuznetsov et Ilia Zakharov (425,10).

«Je pense que nous pouvons être vraiment contents de ce que nous avons fait aujourd’hui. C’est sûr que c’est plate d’être si près d’une médaille de bronze devant nos amis et nos familles, mais je pense que ça démontre à quel point le degré de difficulté est important dans le plongeon», a indiqué Gagné.

En action plus tôt dans la journée, Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont pris le quatrième rang au 10 m synchro féminin avec un pointage de 293,70.

La compétition se poursuit samedi et dimanche à la piscine du Stade olympique.