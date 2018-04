D'autres équipes voulaient Alexandre Alain

Alexandre Alain est désormais un membre des Canadiens de Montréal, qui ne pouvaient laisser filer l’occasion de le recruter dans leurs rangs.

Car l’agent du joueur de centre de l’Armada de Blainville-Boisbriand, deuxième meilleur pointeur des siens et troisième meilleur pointeur du circuit Courteau en saison régulière avec une récolte de 44 buts et 87 points, avait reçu des offres d’autres formations de la Ligue nationale.

«Il y avait de l’intérêt provenant d’autres équipes», a confirmé Alain, vendredi matin, à l’émission «Destination Coupe Stanley AM», sur les ondes de TVA Sports.

«Les offres ont vraiment été négociées avec mon agent. Mais lorsqu’il m’a appelé pour m’annoncer la nouvelle, la réflexion n’a pas été longue», a-t-il ajouté.

Le coéquipier d’Alain, Alex Barré-Boulet, a été embauché par le Lightning de Tampa Bay deux mois plus tôt et plusieurs reprochaient au directeur général du CH Marc Bergevin d’avoir raté l’occasion de mettre le grappin sur l’un des plus beaux talents bruts d’ici.

Qu’à cela ne tienne, l’embauche d’Alain est tout aussi prometteuse. Le joueur originaire de Québec est, au moment d’écrire ces lignes, le meneur de la LHJMQ au chapitre des buts en séries éliminatoires avec 12 filets en 13 affrontements. Ses 20 points lui confèrent le deuxième rang derrière son frère d’armes et espoir des Sénateurs d’Ottawa, Drake Batherson (22).

Le patineur de 6 pi 1 po 186 livres ne pourrait être plus ravi d’anticiper le début de sa carrière professionnelle dans sa cour.

«Le logo des Canadiens de Montréal, pour moi, c’est un honneur et une fierté», s’est-il exclamé.

«Je suis Québécois et c’est spécial pour moi.»

Comme Laurent Duvernay-Tardif

À l’instar du joueur de football de la NFL Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City, Alain fait ses classes en médecine. Son sérieux sur le plan académique est irréprochable, comme le démontre sa cote R de 35.

Victime d’une tumeur attachée à sa moelle épinière en 2012, il réalise qu’une carrière au hockey n’offre aucune garantie.

«Pour moi l’école, c’est extrêmement important. Pendant mon parcours junior, je voulais aller à l’école comme un gars normal», raconte-t-il.

«Ça m’a permis de concilier les deux avec succès et c’est sûr que ça demande beaucoup de discipline et beaucoup d’efforts en dehors de la patinoire. J’espère que ça va me permettre de connaître du succès.»

D’abord et avant tout, Alain ne peut se permettre de regarder plus loin que le moment présent : il disputera ce jeudi soir le match no 5 de la demi-finale contre les Islanders de Charlottetown et la cavalerie de Joël Bouchard cherchera à se relever d’une défaite en prolongation sur les berges de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Ma tête est avec l’Armada jusqu’à la fin. Ce sera plus facile pour moi de réfléchir à mon avenir à la fin.»

Bouchard : un bon entraîneur

Alain n’a pas consulté Bouchard dans le processus de négociation avec le CH, mais l’instructeur de l’Armada, qui a vu des Pierre-Luc Dubois et des Xavier Ouellet quitter la LHJMQ pour graduer dans les rangs professionnels, est fier de son capitaine.

«Joël est extrêmement content pour moi. C’est une bonne personne. C’est sûr que voir son joueur signer un contrat [est une fierté pour lui].»

Sous la tutelle de Bouchard, que les rumeurs envoient chez le Rocket de Laval l'an prochain, Alain dit se sentir aussi confortable à l’aile qu’au centre.

«Je n’ai plus vraiment une position préférée. Je me suis adapté aux deux.»

En plus du camp de perfectionnement des Canadiens, l’été dernier, Alain a participé aux camps du Lightning et des Ducks d’Anaheim. Il entend arriver préparé à sa prochaine audition.

«Je dois montrer aux Canadiens qu’ils ont pris la bonne décision. Je vais travailler fort.»