Daniel Descalso fait la différence

Daniel Descalso a produit deux points, dont celui de la victoire, vendredi, à Washington, où les Diamondbacks de l’Arizona l’ont emporté 5-4 devant les Nationals.

Alors que les deux formations étaient à égalité 4-4, Descalso a permis à A.J. Pollock de croiser le marbre grâce à un ballon-sacrifice. Plus tôt dans la rencontre, Descalso avait produit un point grâce à un double.

De son côté, Pollock a permis aux siens de créer l’égalité en sixième manche en claquant un triple d’un point. En deuxième manche, le voltigeur avait donné les devants aux visiteurs en frappant son sixième circuit de la saison.

Du côté des Nationals, Howie Kendrick s’est illustré en cognant un circuit de deux points.

Zack Godley (4-1) a obtenu la victoire. Le partant des Diamondbacks a concédé quatre points, 10 coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule. Il a également retiré quatre frappeurs au bâton.

Stephen Strasburg (2-3) a encaissé le revers. En six manches et un tiers, il a accordé cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a néanmoins réalisé sept retraits sur des prises.