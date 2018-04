Brian Burke quitte les Flames

Le président des opérations hockey des Flames de Calgary, Brian Burke, quittera son poste mardi prochain, a annoncé la formation albertaine vendredi.

Burke se joindra au réseau de télévision Sportsnet pour le reste de la saison en tant qu'analyste à la télévision.



«Quand Brian s’est joint à notre équipe en septembre 2013, nous avons discuté d’une structure organisationnelle et d’une échéance à venir d’ici 4-5 ans. Chaque année, nous révisons l’ensemble de son mandat et cette fois, nous avons déterminé ensemble qu’il fallait aller chacun de son côté», a commenté dans un communiqué le président et chef de la direction des Flames, Ken King.

«Son leadership et son travail auprès du directeur général Brad Treliving ont été exemplaires, a-t-il ajouté. Nous sommes reconnaissants de sa contribution, lui qui a touché beaucoup de gens par sa générosité et sa représentativité au sein de la communauté.»

Le club de l’Ouest canadien a présenté un dossier de 197-178-35 sous la gouverne de Burke, mais n’a jamais dépassé le deuxième tour éliminatoire.

Avant de se retrouver à Calgary, l’homme de 62 ans avait planché chez les Maple Leafs de Toronto durant cinq saisons comme président et DG. Il a également été à l’emploi des Whalers de Hartford, des Canucks de Vancouver et des Ducks d’Anaheim.

Les Flames seront dirigés pour l’instant par Treliving, le vice-président des opérations hockey Don Maloney et les adjoints au DG Craig Conroy et Brad Pascall.