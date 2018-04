Apprenez-en plus sur Dominique Ducharme en cinq tweets

Les Canadiens de Montréal ont confirmé l'embauche du Québécois Dominique Ducharme en tant qu'entraîneur-adjoint, vendredi. L'ancien entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville secondera Claude Julien dans ses fonctions.

Si vous ne connaissez pas Ducharme, voici cinq tweets qui vous permettront d'en apprendre un peu plus sur lui.

1. Un excellent enseignant pour les jeunes

2. Un impact sur Jonathan Drouin

3. Un excellent motivateur et un fin stratège

*Le réputé agent de joueurs Allan Walsh (le conseiller de Jonathan Drouin, notamment) n'avait que de bons mots pour Ducharme, le qualifiant d'excellent entraîneur et de gagnant.

I have known Dominique Ducharme for many years and had several clients play for him in Halifax and Drummondville (QMJHL). He’s a great coach, an amazing motivator and brilliant X and O guy. Montreal just brought in a winner as assistant coach.