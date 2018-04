Alexandre Tagliani : «J’ai la conscience tranquille pour deux ans»

Depuis belle lurette, le talent ne suffit pas en course automobile. La recherche de commanditaires est en effet devenue la tâche principale d’un pilote pendant la saison morte pour assurer sa place sur les grilles de départ.

Alexandre Tagliani l’a compris depuis longtemps et il est un exemple de longévité remarquable. À 44 ans, le mot retraite n’est pas dans son vocabulaire.

Le pilote originaire de Lachenaie a profité de l’ouverture du Salon Auto Sport de Québec pour dévoiler, vendredi matin, les couleurs de sa nouvelle voiture. C’est au volant de cette dernière qu’il participera à la totalité des épreuves de la série canadienne NASCAR Pinty’s en 2018.

Appuyé l’an dernier par Lowe’s qui mettra fin cette année à toute implication en Série NASCAR, Tagliani a approché avec succès sa filiale RONA pour prendre la relève, tout en réussissant à convaincre d’autres partenaires, présents l’an passé, comme les Rôtisseries Saint-Hubert, Pfizer Canada et, notamment, Spectra Premium de poursuivre l’aventure.

Hauts dirigeants sur place

Tagliani avoue avoir sacrifié plusieurs heures de sommeil ces derniers jours pour préparer sa présentation à Québec.

Mais ce travail acharné aura valu le coup. Il a en effet convaincu plusieurs hauts dirigeants des entreprises concernées, dont Charles Valois, vice-président marketing chez Lowe’s Canada, et Richard Scofield, président des Rôtisseries Saint-Hubert, de venir s’adresser à l’auditoire réuni au Centre de foires d’Expo-Cité.

«Je tenais à ce que tous ces gens soient ici pour participer à cette annonce importante, a relaté Tagliani, en entrevue au Journal. Ç’a été une logistique incroyable, mais elle a porté ses fruits. Le crédit revient aussi à mon équipe qui me soutient sans retenue dans mes démarches.»

La passion

L’implication de ses partenaires lui garantit un volant à temps plein jusqu’à la fin de 2019.

«Je n’apprendrai à personne que le nerf de la guerre en course automobile, c’est l’argent, poursuit-il. On dit de moi que je suis un bon vendeur. Peut-être, mais c’est d’abord et avant tout une question de passion.

«Si vous n’avez pas la passion, vous ne réussirez pas. Aujourd’hui, j’ai la conscience tranquille pour deux ans. Je peux enfin me concentrer sur mon rôle de pilote. Et mon but est bien simple, c’est de devenir champion de la série NASCAR Pinty’s.

«Autant c’est motivant de compter sur des commanditaires aussi prestigieux, autant c’est une pression supplémentaire sur mes épaules. L’important c’est de leur faire honneur sur les pistes, et je compte bien le faire.»

Le coup d’envoi de la saison 2018 en Série NASCAR sera donné le 20 mai au Canadian Tire Motorsport Park, dans la région de Bowmanville, en Ontario.