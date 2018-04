Un duel très attendu

Pour plusieurs amateurs de hockey, les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville forment les deux meilleures équipes de l'Association de l'Ouest.

Ces deux puissances sont maintenant forcées de s'affronter dans le cadre d'une série de deuxième tour très attendue.

Le premier duel de cette série sera présenté ce soir, dès 20h, à TVA Sports.

Il est assez difficile de déterminer un favori. Devant le filet, Connor Hellebuyck (Jets) et Pekka Rinne (Predators) sont des candidats au trophée Vézina. En défense, les Predators comptent certes sur un redoutable trio en Roman Josi, P.K. Subban et Ryan Ellis, mais les Jets ne sont pas en reste avec Dustin Byfuglien, Tyler Myers et Jacob Trouba.

Les deux équipes comptent aussi sur des attaquants de talent et des entraîneurs chevronnés.

Il y a eu cinq matchs entre les deux formations en saison régulière : Nashville en a remporté trois. Les amateurs de hockey se souviendront sûrement de cette rencontre explosive du 27 février dernier, lors de laquelle les Predators avaient effectué une remontée pour l’emporter 6-5.

Plusieurs observateurs avaient alors souligné, en écoutant ce match, qu’une série entre les deux équipes, au printemps, serait tout un spectacle.

Ce moment est maintenant arrivé.