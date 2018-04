Une sixième victoire consécutive pour les Rays

Wilson Ramos a produit trois points, dont deux grâce à un circuit, pour aider les Rays de Tampa Bay à l’emporter au compte de 9-5 contre les Orioles, jeudi à Baltimore.

Après avoir connu un début de saison difficile, les Rays ont maintenant remporté leurs six dernières sorties. Les Orioles comptent quant à eux cinq défaites consécutives.

C.J. Cron a également expédié la balle dans les gradins, produisant deux points dans la victoire. Adam Jones et Danny Valencia les ont imités, cette fois dans une cause perdante.

Dylan Bundy (1-3) n’a pas connu un bon départ pour les favoris locaux. Il a permis huit points, dont sept mérités, 11 coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers.

Pour la formation floridienne, Chris Archer (2-1) a pour sa part concédé quatre points, 11 frappes en lieu sûr et une passe gratuite en cinq manches et un tiers.

Les Rays ont réussi quatre doubles jeux dans cette rencontre.