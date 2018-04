Un circuit décisif pour Corey Dickerson

Corey Dickerson a claqué une longue balle qui a mis fin à la rencontre, permettant aux Pirates de l’emporter au compte de 1-0 contre les Tigers de Detroit, jeudi à Pittsburgh.

Il s’agissait d’une deuxième victoire de suite pour la formation de la Pennsylvanie, qui montre un dossier de 14-11 cette saison.

Les deux lanceurs partant ont blanchi l’adversaire lors de leur passage sur la butte. Pour les favoris locaux, Ivan Nova a permis six coups sûrs en huit manches, retirant cinq adversaires sur des prises. La victoire est toutefois allée au dossier de Felipe Vazquez (1-0).

Dans le clan adverse, Michael Fulmer a été tout aussi avare, ne permettant que quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches. Il a également éventé neuf frappeurs.

S’amenant au monticule en fin de neuvième, Alex Wilson (0-3) a retiré Josh Bell sur des prises avant d’effectuer un tir au goût de Dickerson, qui a expédié la balle dans les gradins.