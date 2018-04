TVA Sports : les amateurs au rendez-vous

Les amateurs de hockey étaient au rendez-vous devant leurs écrans, mercredi soir, afin de regarder le septième match de la série de premier tour de la Ligue nationale opposant les Bruins de Boston aux Maple Leafs de Toronto, puisque ce sont en moyenne 536 000 téléspectateurs qui ont regardé la rencontre sur les ondes du réseau TVA Sports.

Jusqu’à 785 000 personnes ont assisté à ce duel, que les Bruins ont finalement remporté par la marque de 7-4. Ils ont ainsi obtenu leur billet pour un affrontement contre le Lightning de Tampa Bay, en demi-finale de l’Association de l’Est.

Plus tard en fin de soirée, l’émission de lutte «RAW» a rallié une moyenne de plus de 108 000 téléspectateurs.

Les partisans de hockey auront la chance de suivre le deuxième tour dès jeudi soir, puisque les duels entre les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh ainsi que celui entre les Sharks de San Jose et les Golden Knights de Vegas seront diffusés à 19 h et 22 h, à TVA Sports.