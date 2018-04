Séries LNH: place aux choses sérieuses

Publié hier à 16h14

Mis à jourhier à 16h27

Le temps est venu de passer aux choses sérieuses dans les séries éliminatoires de la LNH.

Pas que la première ronde ne l’a pas été, c’est simplement qu’elle regroupait des équipes qui se sont qualifiées par la peau des dents. Souvent, ça ne produit pas de résultats enlevants, des matchs ou l’équipe favorite joue pour ne pas perdre alors que la négligée se plonge dans une guerre de tranchées, car elle ne possède pas les outils de sa rivale.

Mais tout ça est derrière nous, les équipes les plus méritantes (Sharks et Ducks étaient presque coude-à-coude au classement) ont toutes accédé au deuxième tour.

Le spectacle pour les amateurs de hockey que vous êtes sera encore meilleur, j’en suis persuadé. La raison est fort simple, certaines équipes devront et seront meilleures en deuxième ronde, car elles feront face à une opposition plus féroce, je pense à Boston et Nashville, notamment.

Alors regardons ces séries de plus près.

Pittsburgh c. Washington

Pour la onzième fois de leur histoire et une troisième fois en autant de saisons, ces deux grands rivaux ont rendez-vous. Vous connaissez l’histoire, les Pens ont dominé les Caps 9-1 au cumulatif des victoires. Mais qu’en sera-t-il de ce nouvel affrontement?

Le noyau de joueurs de Pittsburgh a joué beaucoup de hockey depuis les deux dernières saisons et nous sommes en droit de nous demander s’il reste de l’essence dans le réservoir. Dans leur série face aux Flyers, les Penguins ont été bons, sans plus. Leur jeu manquait définitivement de constance, particulièrement en défensive.

Washington a dû travailler encore plus fort pour venir à bout de Columbus, surtout après avoir échappé les deux premiers matchs. Leur confiance est au sommet. Et si Brayden Holtby joue comme il en est capable (ça reste à voir), cette série pourrait enfin être la bonne pour Washington.

Tampa c. Boston

Fraîchement sorti d’une guerre d’usure de sept matchs contre Toronto, les Bruins feront face à une formation floridienne aussi puissante que reposée. Boston a fait preuve de caractère tout au long de la saison ainsi qu'au premier tour... une tendance qui devrait se maintenir.

Mais il faudra bien plus pour venir à bout de Tampa. Le Lightning a tenu son bout contre les Devils même s'il semblait déstabilisé par moment. Le duel entre ces deux meilleurs formations de l’Est sera épique; reste à savoir si Tampa pourra s’imposer comme en saison.

Winnipeg c. Nashville

Même si les Prédators ont coiffé les Jets au classement, ils ne partent pas favoris pour autant. En première ronde, Nashville a peiné contre les jeunes de l’Avalanche et n’a pas joué à la hauteur des attentes. Le Colorado a bien joué malgré le jeu de chaise musicale devant son filet, mais les Preds auraient dû en profiter davantage. Les Jets, eux, ont été plus convaincant et ce, contre une meilleure formation. Le Minnesota ne pouvait suivre le rythme et Winnipeg a exploité cette brèche, tant du côté de l’exécution que de la robustesse.

Face à un meilleur opposant, Nashville saura sans doute augmenter sa qualité de jeu. Sans quoi, les Jets fileront en troisième ronde.

Vegas c. San Jose

Sans doute la série la plus curieuse du lot. Pour tous ceux (contrairement à moi!) qui ne voyaient pas Vegas au second tour, ils méritent désormais votre respect. Ils ont été plus que convaincant contre les Kings, malgré les prouesses de Jonathan Quick. Ils sont venus à bout de la meilleure défensive du circuit tout en étant intraitable en défensive. Chapeau! Est-ce que la même formule fonctionnera contre les Sharks? Ces dernier sont passablement plus rapide que les Kings tout en possédant une attaque plus redoutable et mieux répartie; 13 de ses joueurs ont obtenu 30 points ou plus lors de la saison régulière.

Il y aura un duel de gardien à prévoir et de la vitesse à revendre. Spectacle assuré!

Alors voilà, ne reste plus qu’à souhaiter un excellent deuxième tour à tous et à toutes et n’oubliez pas que tous ces merveilleux affrontements seront présentés à TVA Sports, TVA Sports 2 et/ou 3.

Que les matchs commencent!