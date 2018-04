Rafael Nadal tranquille à Barcelone

En toute sérénité.

Le no 1 mondial Rafael Nadal a fait un pas de plus vers une deuxième undecima en dominant sans difficulté jeudi son compatriote Guillermo Garcia Lopez 6-1, 6-3 pour se qualifier en quarts de finale du tournoi de Barcelone, jeudi.

Nadal, victorieux pour la 11e fois à Monte-Carlo dimanche et en quête du même exploit en Catalogne, affrontera en quarts de finale le Slovaque Martin Klizan, ex-membre du top 25 tombé au 140e rang, qui a battu le Serbe Novak Djokovic au deuxième tour mercredi.

Contre Garcia Lopez, le Majorquin n'a pas tardé à appuyer sur l'accélérateur: à 1-1, il a enchaîné neuf jeux gagnants, jusqu'à mener 4-0 dans la seconde manche. Un bris réalisé par son adversaire n'a fait que repousser l'issue de quelques minutes.

Nadal continue d'étirer sa série record de jeux gagnés consécutivement sur terre battue: le voilà à 40.

«Ce chiffre n'est pas important mais si je continue de gagner des sets, cela veut dire que je continue de gagner des matches. Je ne pense pas que je gagnerai tous les sets jusqu'à Roland-Garros», a déclaré l'Espagnol, qui se méfie de Klizan.

«Il a gagné trois matchs à Barcelone, il a la capacité de jouer à un très haut niveau et d'être dangereux», a-t-il expliqué.

Rallier les quarts de finale s'est avéré autrement plus périlleux pour le Bulgare Grigor Dimitrov. Le no 5 mondial est passé au bord du précipice quand le Tunisien Malek Jaziri (34 ans, 88e) s'est procuré deux occasions de conclure. Il s'en est finalement sorti huit points à six au jeu décisif de la troisième manche (7-5, 3-6, 7-6).

Son prochain adversaire, l'Espagnol Pablo Carreno Busta, a lui aussi écarté des balles de match - trois - pour venir à bout du Français Adrian Mannarino 6-2, 4-6, 7-6 (6).

Sont également au rendez-vous des quarts de finale l'Autrichien Dominic Thiem (no 7), opposé à la jeune pépite grecque Stefanos Tsitsipas (19 ans), et le Belge David Goffin (no 10), face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut.