Panthéon canadien des sports: Alexandre Despatie et Dave Keon seront immortalisés

L’ancien plongeur Alexandre Despatie et l’ex-hockeyeur Dave Keon sont au nombre des huit personnes qui seront intronisées au Temple de la renommée des sports du Canada cette année.

Chandra Crawford (ski de fond), Damon Allen (football), Mary Baker (baseball) et Jeff Adams (course en fauteuil roulant) effectueront également leur entrée au Panthéon. Chez les bâtisseurs, Dr Sandra Kirby et le leader autochtone de l’Alberta Willie Littlefield ont été choisis.

Despatie revendique deux médailles d’argent aux Jeux olympiques et huit podiums aux Championnats du monde; il a grimpé trois fois sur la plus haute marche. L’homme de 32 ans a obtenu l’or à neuf occasions aux Jeux du Commonwealth et a décroché quatre titres aux Jeux panaméricains.

Pour sa part, Keon a disputé 1296 matchs du calendrier régulier de la Ligue nationale, totalisant 396 buts et 590 mentions d’aide pour 986 points. Il a ajouté 68 points, dont 32 filets, en 92 sorties en séries éliminatoires. Le natif de Rouyn-Noranda a mis la main sur un trophée Conn-Smythe, deux Lady-Byng et un Calder, en plus de soulever quatre fois la coupe Stanley.

La cérémonie officialisant l’intronisation des nouveaux membres aura lieu le 18 octobre à Toronto.