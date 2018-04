Les Diamondbacks malmènent Ben Lively

Les Diamondacks de l’Arizona ont marqué huit points au cours des trois premières manches, mettant ainsi le match hors de portée des Phillies, qu'ils ont défait par la marque de 8-2, jeudi à Philadelphie.

Deuxième frappeur à se présenter au bâton, Jarrod Dyson a expédié le tir de Ben Lively hors des limites du terrain. Auteur d’un simple, David Peralta a devancé Dyson au marbre. Toujours lors de ce premier tour au bâton, Chris Owings a permis à Paul Goldschmidt au marbre à l’aide d’un double.

Après une deuxième sans point, les visiteurs ont ajouté cinq points au tableau, dont trois sur la longue balle de Nick Ahmed aux dépens de Lively (0-2). Le partant des Phillies aura œuvré pendant deux manches et un tiers, accordant sept points mérités, sept coups sûrs et quatre buts sur balles pour encaisser le revers.

Matt Koch (1-0) a pour sa part mérité la victoire après avoir lancé pendant six tours au bâton, limitant les favoris de la foule à deux points sur six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises.