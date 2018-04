Les Cardinals l’emportent en 13e manche

Jose Martinez a inscrit le point de la victoire grâce à un simple de Dexter Fowler en 13e manche pour procurer un gain de 4-3 aux Cardinals contre les Mets de New York, jeudi à St. Louis.

À VOIR : Sommaire

Les visiteurs ont échappé deux fois l’avance dans cette rencontre. Ils menaient par deux points en milieu de septième manche, puis ils ont inscrit un point en 10e. Chaque fois, les favoris locaux ont répliqué.

Marcell Ozuna (simple), Tommy Pham (simple) et Jose Martinez (double) ont produit les autres points des gagnants. Dans une cause perdante, Yoenis Cespedes a été à l’origine de deux points, tandis que Jose Lobaton a soutiré but sur balles avec les buts remplis pour inscrire l’autre point.

Noah Syndergaard entamait le match pour les Mets, permettant deux points, dont un seul mérité, et six coups sûrs en sept manches et un tiers. La défaite est allée au dossier de Paul Sewald (0-1).

Dans le clan adverse, Carlos Martinez a concédé un point et quatre coups sûrs en six manches, tandis que John Gant (1-0) a mérité la victoire.