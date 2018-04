Les Browns optent pour Baker Mayfield au premier rang

Les Browns de Cleveland pourraient enfin s’extirper de la grande noirceur qui les accable depuis trop longtemps. La sélection du quart-arrière Baker Mayfield au tout premier rang du repêchage de la NFL à Dallas a créé l’effet d’une bombe à l’intérieur du AT&T Stadium survolté.

Pour une rare fois dans l’histoire récente du repêchage, le suspense perdurait à l’ouverture de l’encan, quant à l’identité du tout premier choix. Plusieurs voyaient Sam Darnold monter sur l’estrade, tandis que d’autres attendaient Josh Allen. Dans les heures précédant le début de la première ronde, des rumeurs voulant que Mayfield devienne l’homme de confiance des Browns ont commencé à surgir, mais plusieurs analystes continuaient de douter. Mayfield s’est montré extrêmement productif à l’Université de l’Oklahoma, notamment avec 41 passes de touchés contre seulement six interceptions la saison dernière. Il a par ailleurs complété 70,7 % de ses passes lors des deux dernières saisons. Mayfield a néanmoins ses détracteurs en raison de son attitude que certains qualifient d’immature, ainsi que son gabarit. À 6 pi 1 po, il n’a pas la stature typique des quarts-arrières de la NFL, mais son esprit compétitif aura séduit les Browns en fin de compte. Le quart-arrière qui a le don de créer la manchette n’était pas sur place pour livrer ses impressions hier. Dommage ! Les quarts font l’histoire Comme prévu, le début de la première ronde s’est transformé en chasse aux quarts-arrières. Au point où pour la première fois de l’histoire, quatre passeurs ont été choisis parmi les 10 premiers choix. Quelques minutes après la sélection de Mayfield, au troisième rang, les Jets ont opté pour Sam Darnold, produit de USC. Depuis plus d’un an, il était pressenti pour devenir le tout premier choix du repêchage. Reste à voir s’il sera en mesure de faire oublier aux partisans des Jets leur dernier échec monumental au poste de quart en provenance de USC, Mark Sanchez. Darnold a bien caché sa déception de ne pas avoir été le premier élu. «J’ai toujours cru que dans la vie, tout arrive pour une raison. Je ne pourrais pas être plus heureux de me retrouver avec les Jets», a-t-il lancé. Les Bills ont ensuite réalisé le premier échange de la soirée en obtenant le septième choix, propriété des Buccaneers, en retour de leur 12e choix et de deux sélections au deuxième tour. L’objet de leur convoitise s’est avéré le quart Josh Allen, «C’est une grande organisation et je me retrouve devant les meilleurs partisans au monde, Je suis fier de faire partie de cette équipe», s’est réjoui le produit du Wyoming. Le quatrième pivot à entendre son nom a été Josh Rosen (UCLA) et ce sont les Cardinals qui ont donné leur 15e choix aux Raiders, en plus de choix de troisième et cinquième tours pour s’avancer de cinq rangs. «Je suis tellement excité ! J’ai juste hâte de sauter sur le terrain et d’aller me battre pour gagner des Super Bowl», s’est-il exclamé.

PREMIER TOUR

1. Browns : Baker Mayfield, quart-arrière (Oklahoma)

2. Giants : Saquon Barkley, porteur de ballon (Penn State)

Peyton Manning was Giants GM Dave Gettleman’s highest graded player ever coming into the draft. The GM told me Saquon Barkley is in the same range. #Giants — Dianna Russini (@diannaESPN) April 27, 2018

3. Jets : Sam Darnold, quart-arrière (USC)

4. Browns : Denzel Ward, demi de coin (Ohio State)

5. Broncos : Bradley Chubb, ailier défensif (N.C. State)

6. Colts : Quenton Nelson, quart-arrière (Notre Dame)

7. Bills (en provenance des Buccaneers) : Josh Allen, quart-arrière (Wyoming)

���� TRADE ALERT! ����



The @buffalobills have traded for the #7 pick with the @Buccaneers!



Tampa Bay receives the #12 pick and two second round picks. #NFLDraft pic.twitter.com/JzPruBAfOY — NFL (@NFL) 27 avril 2018

8. Bears : Roquan Smith, secondeur (Georgia)

9. 49ers : Mike McGlinchey, joueur de ligne offensive (Notre Dame)

10. Cardinals (en provenance des Raiders) : Josh Rosen, quart-arrière (UCLA)

The @AZCardinals jump up to grab Josh Rosen. I believed he was the most polished QB in the draft and he is playing in the perfect spot in Arizona. They have a dynamic RB1 and a veteran WR1. If they can get a few pass catchers, Rosen will light it up in AZ. #NFLDraft — Bucky Brooks (@BuckyBrooks) April 27, 2018

11. Dolphins : Minkah Fitzpatrick, demi de surêté (Alabama)

12. Buccaneers : Vita Vea, plaqueur défensif (Washington)

13. Redskins : Da'Ron Payne, plaqueur défensif (Alabama)

14. Saints : Marcus Davenport, ailier défensif (Texas-San Antonio)

The #Saints give up No. 27, No. 147 and next year’s first-rounder to come up to No. 14. — Ian Rapoport (@RapSheet) April 27, 2018

15. Raiders : Kolton Miller, garde (UCLA)

16. Bills (en provenance des Ravens) : Tremaine Edmunds, secondeur (Virginia Tech)

17. Chargers : Derwin James, demi de sûreté (Florida State)

18. Packers (en provenance des Seahawks) : Jaire Alexander, demi de coin (Louisville)

19. Cowboys : Leighton Vander Esch, secondeur (Boise State)

20. Lions : Frank Ragnow, centre (Arkansas)

21. Bengals : Billy Price, centre (Ohio State)

22. Titans : Rashaan Evans, secondeur (Alabama)

23. Patriots : Isaiah Wynn, joueur de ligne offensive (Georgia)

24. Panthers : D.J. Moore, receveur (Maryland)

25. Ravens : Hayden Hurst, ailier rapproché (South Carolina)

26. Falcons : Calvin RIdley, receveur (Alabama)

27. Seahawks : Rashaad Penny, porteur de ballon (San Diego State)

28. Steelers : Terrell Edmunds, demi de sûreté (Virginia Tech)

29. Jaguars : Taven Bryant, plaqueur défensif (Florida)

30. Vikings : Mike Hughes, demi de coin (Université Central Florida)

31. Patriots : Sony Michel, porteur de ballon (Georgia)

32. Ravens : Lamar Jackson, quart-arrière (Louisville)