Le spectacle Ronald Acuna fils est commencé

Le voltigeur Ronald Acuna fils a animé le spectacle, jeudi, lorsqu’il a aidé les Braves d’Atlanta à vaincre les Reds par le pointage de 7-4 à Cincinnati.

En deuxième manche, Acuna fils, le plus jeune joueur du baseball majeur qui a fait ses débuts mercredi, a expédié l’offrande de Homer Bailey à plus de 416 pi du marbre pour réussir son premier circuit en carrière. La balle est atterrie au second balcon du Great American Ball Park.

Le joueur de 20 ans a terminé la rencontre trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton. Outre sa longue balle, il a réussi un double et un simple, marquant deux points en plus d’en produire autant.

Ozzie Albies s’est également joint à la fête avec un circuit de deux points lors du cinquième tour au bâton. Albies a de plus poussé Ender Inciarte à la plaque en neuvième à l’aide d’un double.

Chez les perdants, Joey Votto a réalisé un coup de quatre buts lors d’une troisième partie d’affilée, une claque de trois points.

Sam Freeman (1-1) a signé sa première victoire de la saison lui qui a œuvré pendant une manche et un tiers. Arodys Vizcaino a récolté son deuxième sauvetage de la saison. La défaite a été ajoutée à la fiche de Wandy Peralta (1-1).