Le Dynamo acquiert un défenseur

Le Dynamo de Houston a embauché jeudi le défenseur suédois Adam Lundqvist, qui occupera une place de joueur international au sein de sa formation.

L’athlète de 24 ans est le deuxième joueur à joindre les rangs de l’organisation texane cette semaine. Précédemment, Luis Gil avait été prêté par le Queretaro FC de la Liga mexicaine.

«Adam est un arrière jeune et talentueux qui a déjà disputé plus de 100 matchs de première division et qui a représenté son pays lors des plus importantes compétitions internationales, a déclaré le directeur général du Dynamo, Matt Jordan, dans un communiqué. Nous avons confiance qu’il a la qualité de joueur requise pour se développer au sein de notre club.»

Lundqvist a pris part à sa première joute avec l’équipe senior nationale de Suède le 6 janvier 2016. Il a également totalisé trois buts et 15 mentions d’aide en 109 rencontres avec la principale formation de l’IF Elfsborg, qui évolue au sein du circuit élite suédois.