Le Crew récompense Federico Higuain

Le Crew de Columbus a accordé jeudi une prolongation de contrat au milieu de terrain Federico Higuain, qui détient une entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2019.

L’Argentin de 33 ans dispute sa septième saison en Ohio, lui qui a été choisi trois fois le joueur de l’année du Crew. Celui ayant totalisé 157 matchs du calendrier régulier à Columbus est le seul athlète de l’histoire de l’organisation ayant récolté au moins 50 buts et autant de mentions d’aide dans l’uniforme jaune et noir.

«En plus d’être l’un des meilleurs fabricants de jeu de la Major League Soccer, Federico est un modèle chez les professionnels qui prêche par l’exemple, a commenté le directeur sportif et entraîneur-chef Gregg Berhalter dans un communiqué. Il a constamment joué efficacement au plus haut niveau pendant plusieurs années, ce qui montre bien toute sa qualité et son éthique de travail.»

Higuain a inscrit deux buts et trois aides en huit sorties en 2018. Depuis ses débuts au sein du circuit Garber en 2012, il a compté 50 fois en 13 363 minutes de jeu.