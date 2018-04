Joël Bouchard vilipende ses joueurs sous le micro d'un journaliste

Avis aux amateurs des Canadiens de Montréal et du hockey junior québécois, Joël Bouchard ne rigole pas quand il question des matchs de «son» Armada de Blainville-Boisbriand.

Mercredi soir à Charlottetown, l'entraîneur québécois n'a pas raté l'occasion de vilipender ses troupes qui disputaient le quatrième match de la série les opposant aux Islanders.

Le hic, c'est qu'un journaliste a capté la scène dans son entièreté... Après tout, il se trouvait aux côtés du pilote de l'Armada, sur le banc, en attente d'une entrevue. La marque était à ce moment de 1 à 1!

Une partisane des Islanders a capté la scène depuis son salon. Admirez la façon dont Joël Bouchard répond aux questions du journaliste tout de suite après avoir enguirlandé ses poulains. C'est à mourir de rire!

When your boys are tied and you’re not feelin it... ���� #findaway #GOISLESGO pic.twitter.com/3n57PBh1MQ