Deux ans de plus pour Greg Olsen

L’ailier rapproché des Panthers de la Caroline Greg Olsen a signé une prolongation de contrat de deux ans avec l’équipe, jeudi.

Selon le réseau ESPN, le joueur de 33 ans touchera au moins 8,55 millions $ par campagne et pourrait gagner jusqu’à 10,05 millions $. Ainsi, il deviendrait l’athlète le mieux rémunéré à sa position dans la NFL.

Olsen a été ennuyé par une fracture du pied l’an passé et a joué seulement sept matchs. Il a récolté 191 verges et un touché en 17 réceptions. Celui ayant évolué avec les Bears de Chicago de 2007 à 2010 avant de se joindre aux Panthers a amassé 7556 verges et 53 majeurs en 639 joutes à vie, étant invité trois fois au Pro Bowl.