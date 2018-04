Des joueurs excités par l'arrivée de Patrick Roy

Un consensus se dégageait chez les joueurs des Remparts interrogés jeudi après l’embauche de Patrick Roy : difficile d’avoir mieux qu’un gagnant du trophée Jack-Adams pour diriger les destinées de la troupe québécoise!

«Plus jeune, j’allais voir jouer les Remparts et c’était Patrick le "coach". Il n’y a pas tout le monde qui a la chance d’avoir un coach qui a gagné le Jack-Adams. C’est une icône du hockey au Québec et je pense que oui, ce sera plus gros puisqu’il est allé au niveau supérieur», a réagi au bout du fil l’attaquant Olivier Garneau, théoriquement le prochain capitaine des Remparts.

Le patineur de Charlesbourg, qui jouera son année de 20 ans en 2018-2019, ressent déjà toute la frénésie en ville en lien avec le retour de Roy. «C’est sur les lèvres de tout le monde, c’était à la une des deux journaux. S’il y a plus de partisans, ça va encore plus nous aider, et nous, on va vouloir faire paraître ça sur la glace.»

Baribeau aux anges

Non seulement Dereck Baribeau comptera sur un nouvel entraîneur, mais le gardien de 19 ans pourra aussi bénéficier de judicieux conseils de l’un des plus grands cerbères de l’histoire de la Ligue nationale (LNH).

«C’est une légende du hockey et c’est sûr qu’il peut m’amener beaucoup d’expérience comme il a du vécu. Je vais tenter d’en tirer avantage et je vais essayer de parler avec lui le plus possible. Puis, on aura l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue», a souligné cette fierté de L’Ancienne-Lorette, se souvenant de l’époque où il se rendait au Colisée durant le premier séjour du «33» avec les Diables rouges.

«Il arrive avec un trophée du meilleur entraîneur, c’est quelque chose de totalement différent! Certes, il y a plus de pression à diriger une équipe de la LNH, mais il sait ce que sait d’être à Québec. J’en ai parlé avec Pierre Bergeron [ancien capitaine des Remparts], c’est un passionné, et quand il veut gagner, il fait tout pour gagner. Ce sera à nous de lui prouver qu’on est capable de gagner», a renchéri l’ailier Olivier Mathieu.

Surpris de revoir Roy rechausser ses vieux souliers, Benjamin Gagné n’était pas pour autant moins excité par la nouvelle du jour.

«Patrick Roy, c’est un membre du Temple de la renommée, un gagnant de la coupe Memorial et de la coupe Stanley. Il a gagné partout où il est passé. Moi, je veux gagner comme tout le monde, et avec Patrick, ça nous de bonnes chances. C’est excitant et c’est un honneur», a résumé le défenseur de Saint-Augustin, candidat pour un poste de vétéran la saison prochaine.

Du nouveau

Autre hockeyeur en lice pour occuper un casier de joueur de 20 ans, l’attaquant Jesse Sutton voyait l’avenir avec optimisme.

«C’est un nouveau départ pour notre équipe et ce sera quelque chose de nouveau. On parle d’une légende du hockey, c’est excitant. Cody Donaghey et Kurt Etchegary [anciens membres de l'équipe] ne m’ont dit que de bonnes choses à son sujet», a observé le Terre-Neuvien au téléphone.

Tous avouaient avoir été étonnés par la démission de Philippe Boucher.