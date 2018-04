Déjà un 11e sauvetage pour Edwin Diaz

Les Mariners de Seattle ont signé leur 14e victoire de la saison, jeudi à Cleveland, en prenant la mesure des Indians par la marque de 5-4, permettant ainsi à leur as releveur Edwin Diaz de signer un 11e sauvetage.

Diaz s’est rendu sur le monticule en neuvième avec une avance d’un point. Après avoir retiré Bradley Zimmer sur des prises, il a octroyé un but sur balles à Francisco Lindor, qui n’a pas été plus loin que le premier but.

Diaz a ensuite forcé Jason Kipnis à frapper un ballon au champ gauche et il a passé Jose Ramirez dans la mitaine.

Dan Altavilla (2-2) a mérité la victoire alors que Nick Goody (0-1) a encaissé le revers.

Au bâton, Kyle Seager a été le meilleur pour les vainqueurs en réussissant deux simples et un double en quatre apparitions au bâton. Il a produit et marqué un point. Dans une cause perdante, Yonder Alonso a frappé son sixième circuit de la saison, une claque bonne pour deux points.