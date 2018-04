Challenger de Leon : Filip Peliwo passe en quarts

Le Canadien Filip Peliwo a obtenu son billet pour le troisième tour du Challenger de Leon, jeudi au Mexique, en défaisant le Britannique James Ward en deux manches de 6-2 et 6-4.

Septième tête de série, l’athlète de 24 ans a été particulièrement efficace au retour, remportant 51 % des points lorsque son adversaire mettait la balle en jeu. Il a réussi le bris quatre fois en cinq occasions.

Au total, la 178e raquette mondiale a remporté 59 % des échanges en 69 minutes de jeu.

Peliwo affrontera maintenant en quart de finale l’Australien John-Patrick Smith, 228e au monde. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés.

Polansky défait

Par ailleurs, l’Ontarien Peter Polansky et son partenaire américain Christian Harrison ont baissé pavillon en deux manches de 7-5 et 6-4 en quart de finale du Challenger de Tallahassee devant les Britanniques Luke Bambridge et Jonny O’Mara, favoris du tournoi floridien.