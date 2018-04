Bergeron: «C'est pour ça qu'on bataille toute l'année»

Les Bruins de Boston ont fait vivre un véritable cauchemar aux Maple Leafs de Toronto, et le vétéran Patrice Bergeron n'est pas étranger aux succès des Bostoniens lors du premier tour éliminatoire.

Rencontré en exclusivité au terme de la rencontre, le centre de 32 ans est revenu sur cette rencontre folle au cours de laquelle il a amassé un but et deux mentions d'aide.

«C’est pour ça qu’on bataille pendant toute une année. C’est pour avoir une chance d’accéder aux séries, puis ces sept longs matchs pour accéder à la deuxième ronde. C’est beaucoup de travail, mais on est très contents ce soir, a-t-il résumé d'entrée. Ç’a été, disons, une montagne russe d’émotions tout au long du match. Je suis pas mal sûr que les partisans en ont eu pour leur argent!»

Les Bruins, l'une des meilleures formations en troisième période au cours de la dernière saison régulière dans la Ligue nationale, ont bien vite rappelé cette statistique aux Leafs, mercredi soir.

«C’est par rapport à nos expériences passées [...] On est une très bonne équipe de troisième période. On savait que ce qui s’était passé dans les 40 premières minutes était derrière nous. Nous n’avions besoin d’au pire que d’un but pour aller chercher une prolongation», a répondu Bergeron qui a récolté sept points en autant de matchs face aux Leafs au premier tour.

