Auston Matthews s'en veut

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews aurait aimé en faire plus pour son équipe durant la série de premier tour contre les Bruins de Boston et n’hésite pas à prendre une partie du blâme pour l’élimination de la formation ontarienne.

Limité à un but et une mention d’aide en sept rencontres, le joueur-vedette a éprouvé des ennuis en défensive, affichant un différentiel de -4. De plus, sa production à l’attaque est loin d’avoir égalé celle de Mitch Marner, auteur de neuf points. Conséquemment, les Leafs ont vu leur saison prendre fin par un revers de 7-4 au TD Garden, mercredi.

«Je ne pense pas avoir été suffisamment bon durant la première moitié de la série, a commenté Matthews au quotidien "Toronto Sun". Dans la portion suivante, j’ai obtenu des chances. J’ai fait certaines choses de la bonne façon, mais je n’ai pu capitaliser sur celles-ci.»

«Parfois, cela arrive. C’est évidemment frustrant, car vous voulez toujours faire votre part sur la feuille de pointage», a-t-il poursuivi.

Rester positif

En dépit de la déception qu’il ressent, le joueur d’avant s’attend à beaucoup mieux au plan collectif lors des prochaines années.

«Ces moments sont ceux que nous souhaitons vivre, a-t-il indiqué à propos des séries d’après-saison de la Ligue nationale. Nous devons trouver le moyen d’être là la plupart du temps. Nous nous sommes placés en bonne position, mais quelques erreurs ici et là ont coûté cher.»

Matthews a passé en moyenne 17 min 32 s sur la patinoire par joute, un sommet chez les attaquants de Toronto.