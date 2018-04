Vasek Pospisil s'incline en Chine

Le Canadien Vasek Pospisil s'est incliné devant le Sud-Africain Lloyd Harris au deuxième tour du tournoi Challenger d'Anning, en Chine, mercredi.

Le Britanno-Colombien, 82e joueur mondial et première tête de série du tournoi, a baissé pavillon en deux manches de 7-5 et 6-4 devant le 242e joueur au classement de l'ATP en un peu moins de 1h30.

Pospisil a claqué cinq as, mais a commis six doubles fautes, étant brisé à trois reprises lors du duel. Il n'a eu qu'une seule occasion de prendre les remises en jeu de son adversaire, ce qu'il a réussi à faire.

Auger-Alliassime éliminé en Italie

Quant à lui, le jeune Québécois de 17 ans Félix Auger-Aliassime a dû s’avouer vaincu au deuxième tour du tournoi de catégorie Challenger de Francavilla, en Italie.

La sixième tête de série s’est inclinée en deux manches de 7-5 et 6-0 face à la 205e raquette mondiale, le Norvégien Casper Ruud.

Auger-Aliassime n’a pu sauver que trois de ses huit balles de bris dans la rencontre et a remporté 43 des 109 échanges du match. Ruud a entamé le deuxième set en lion et est parvenu à l’emporter en moins d’une heure et demie de travail.