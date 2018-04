Une nouvelle ère commence à Québec.

Publié hier à 16h42

Mis à jourhier à 16h47

Après deux semaines de spéculations, voilà, c’est confirmé. Patrick Roy va retrouver ses fonctions d’entraîneur-chef et DG des Remparts de Québec.

C’est une bonne nouvelle pour tout l’écosystème du hockey junior québécois.

1- C’est bon pour les Remparts, qui seront plus populaires et plus attrayants dans un des meilleurs marchés de hockey junior au Canada;

2- C’est bon pour la LHJMQ, qui obtiendra une visibilité supplémentaire des médias nationaux, des réseaux de télévision et qui verra ses assistances grimper aux quatre coins du circuit. Le passage des Remparts sous le règne de Patrick Roy aura une forte résonnance. Il y aura plus de partisans, plus d’intérêt et plus de temps d’antenne réservé aux activités du circuit Courteau;

3- C’est bon pour les jeunes joueurs des Remparts, qui pourront côtoyer une légende vivante du monde du hockey. Le réseau de contacts et d’influence de Patrick Roy est vaste et diversifié. Il le mettra au profit des jeunes joueurs d’ici;

4- C’est bon pour Québecor dans son désir de rentabiliser encore davantage les opérations du centre Vidéotron. La compagnie québécoise a beaucoup investi dans le hockey junior : propriété de deux équipes, ententes de télédiffusion et commandite principal de la LHJMQ par l’entremise de Vidéotron;

5- C’est aussi excellent pour Patrick Roy, qui effectuera un retour sur l’écran radar du monde du hockey, un réseau dont on peut être vite écartés en demeurant à l’écart. C’est vrai, Patrick Roy est un passionné de golf et il était heureux en Floride. Mais si son but ultime est d’effectuer un retour dans la LNH, il est mieux chez les Remparts que sur des parcours gazonnés de la Floride.

Revenons aux Remparts!

Patrick Roy aura des décisions importantes à prendre dans les prochaines semaines.

Va-t-il conserver Benoit Desrosiers et Marc Fortier comme entraîneurs adjoints? Sinon, comment pourrait-il les utiliser différemment? C’est l’énigme.

Je ne serais pas surpris de voir Martin Laperrière, congédié par Philippe Boucher après le départ de Roy pour le Colorado, effectuer un retour dans la grande famille des Remparts. Il est actuellement à la barre du Blizzard du Séminaire St-François. Ce sera un dossier à surveiller.

Il y a une certitude : l’ancien numéro 33 des Canadiens va devra s’appuyer sur le recruteur-chef de l’organisation, Christian Vermette. À moins de deux mois du repêchage midget, c’est sans aucun doute le pilier de l’organigramme actuel. Il est son meilleur allié en ce moment.

Patrick Roy ne revient pas chez les Remparts pour diriger une équipe moyenne. Il voudra une progression rapide, des résultats concrets dès le début de la prochaine saison.

Les joueurs des Remparts auront droit à un changement de régime. Patrick Roy n’a jamais accepté les demi-mesures et ça ne va pas changer à compter de demain.

Une nouvelle ère commence à Québec.