Stevenson assure qu’il reviendra à Montréal

Le boxeur québécois Adonis Stevenson et son équipe de promotion ont choisi de disputer son prochain combat à Toronto, mais le champion WBC des mi-lourds assure que son choc suivant aura lieu à Montréal.

Cette décision d’affronter Badou Jack dans la Ville Reine le 19 mai a fait jaser dans la métropole québécoise. Mercredi, lors de son point de presse montréalais en vue de ce combat, Stevenson a indiqué qu’il n’avait pas tellement d’influence sur ce genre de décision.

«Disons que je n'ai pas le contrôle sur où je boxerai ou pas, a-t-il affirmé à TVA Sports. Il y a beaucoup de combats de championnat que j'ai faits à Québec aussi, en plus de Montréal et je suis allé à Toronto en 2015.»

«Haymon Boxing a vu une grosse opportunité de boxer là-bas alors à la dernière minute ils ont choisi l'Ontario», a indiqué le cogneur de 40 ans.

Critiqué par certains observateurs et amateurs de boxe concernant le choix de ses adversaires, Stevenson a tenu à indiquer qu’il n’estimait pas avoir une mauvaise relation avec le public québécois pour autant.

«Depuis tout le temps que je boxe ici, chez moi, ou à Québec, combien de fois on m'a hué? Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est plus une opportunité d'affaire, c'est plus capitaliste.»

Stevenson a d’ailleurs assuré que son prochain duel, après celui du 19 mai, aura lieu ici.

«C'est sûr et certain, mon prochain sera à Montréal. C'est à la dernière minute que ça s'est fait (à Toronto).»

Un défi

Badou Jack a été deux fois champion du monde et le Suédois, imposant physiquement, sera probablement l’un des plus dangereux adversaires de la carrière de Stevenson.

«Il est plus gros que moi», a souligné Stevenson, qui se méfie.

«Quand il va être sur le ring, il va vraiment être fort physiquement. Il est hargneux, il va falloir que je surveille ça.»

Le boxeur a aussi mis carte sur table concernant la possibilité qu’il avait d’affronter le Montréalais Eleider Alvarez, assurant qu’il n’avait eu devant lui un contrat qui impliquait le pugiliste d’origine colombienne.

