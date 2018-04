Mookie Betts freine la séquence de défaites des Red Sox

Les Red Sox de Boston ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives, mercredi soir, en prenant la mesure des Blue Jays de Toronto par la marque de 4-3, au Rogers Centre, grâce à deux longues balles de Mookie Betts.

Les Bostonnais ont entamé leur saison avec 17 victoires en 19 matchs avant de perdre leurs trois parties suivantes.

Betts a lancé les hostilités en expédiant le troisième tir d’Aaron Sanchez de l’autre côté de la clôture. Il a remis ça en septième alors que le pointage était de 3-2 pour les favoris de la foule, mais cette fois Brock Holt l’a devancé à la plaque.

Holt a produit l’autre point des Red Sox à l’aide d’un double lors du cinquième tour au bâton.

Le gaucher Eduardo Rodriguez (3-0) a signé sa troisième victoire de la saison. En six manches et deux tiers de travail, il a octroyé trois points mérités sur six coups sûrs, dont un circuit en solo à Yangervis Solarte en sixième manche.

Solarte réussissait ainsi sa sixième longue balle de la saison, lui qui domine la troupe torontoise à ce chapitre.

Sanchez a œuvré pendant six manches accordant deux points mérités, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a passé huit frappeurs dans la mitaine.

Danny Barnes (1-1) a subi sa première défaite de la saison lui qui a permis à Betts de donner les devants aux Red Sox en septième.

Le releveur numéro un des visiteurs Craig Kimbrel est venu fermer les livres en neuvième signant son sixième sauvetage de la saison.

Les deux formations compléteront leur série de trois matchs jeudi. Les Red Sox donneront la balle à Chris Sale (1-1) tandis que Marco Estrada (2-1) sera sur la butte pour les Blue Jays.