Les Nationals mettent fin à leur série de revers

Après avoir encaissé quatre revers consécutifs, les Nationals de Washington ont retrouvé le chemin de la victoire mercredi, à San Francisco, en défaisant les Giants par la marque de 15-2.

Le joueur de premier but Matt Adams a été la bougie d’allumage offensive des vainqueurs en amassant six points produits.

Il a d’abord permis aux siens d’ouvrir la marque en première manche avec un simple qui a poussé Wilmer Difo au marbre.

En quatrième, il a claqué son troisième circuit de la saison alors que Trea Turner et Bryce Harper étaient sur les sentiers.

En huitième, il a conclu son excellente journée de travail avec un double de deux points.

Scherzer solide

Max Scherzer (5-1) a décroché sa cinquième victoire de la saison. En six manches, l’as partant n’a accordé que cinq coups sûrs, deux points et le même nombre de buts sur balles. Il a aussi passé 10 joueurs dans la mitaine.

Les deux points des Giants ont été le fruit de doubles de Nick Hundley, en deuxième, et de Pablo Sandoval, en sixième.

La défaite est allée à la fiche de Jeff Samardzija (1-1). Il a permis six points et huit coups sûrs en trois manches et deux tiers.

Après avoir remporté le titre de la section Est de la Nationale avec une fiche de 97-65 en 2017, les Nationals (11-14) connaissent un début de saison difficile. Ils occupent présentement le quatrième rang de leur section, derrière les Braves d’Atlanta, les Phillies de Philadelphie et les Mets de New York.

Ils ont conclu leur série de trois rencontres contre les Giants (11-13) avec une fiche de 1-2. Ils entameront une série de quatre duels contre les Diamondbacks de l’Arizona vendredi au Nationals Park.

Les Giants recevront la visite des Dodgers de Los Angeles le même jour.